Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo domenica

Non solo i giocatori ma anche i proprietari di società. E' mercato anche questo e continua a tenere banco la questione legata alle sorti del Milan. Rocco Commisso continua ancora a rilanciare dagli Stati Uniti: "Sono ancora in gioco - dice l’acquirente in vantaggio nella corsa club - ho lavorato su questo affare per tanto tempo ed eravamo veramente vicini a firmare". Ma spunta nuovamente il nome di Rybolovlev, magnate russo proprietario del Monaco. Questione Cristiano Ronaldo: ore tranquille tra Madrid e Torino, la Juventus aspetta segnali definitivi da Mendes sulla cifra per liberare CR7. Per procedere si aspetta che tutto sia messo per iscritto, martedì ci sarà il CdA del Real che potrebbe sbloccare le cose. Per quanto riguarda i possibili sostituti, oltre a Neymar e Mbappé di cui si parla da settimane, attenzione anche al nome di Hazard del Chelsea. A questo proposito ha parlato il padre dell'attaccante ora al Mondiale con il Belgio a Le Soir: "Eden ha rifiutato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2020) perché aspetta che si concretizzi l'interesse del Real Madrid. Vorrebbe giocare lì l'anno prossimo e siamo in attesa, ma finora non siamo stati ancora contattati dai Blancos". Hazard non è riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo negli ultimi 6 mesi. La Roma accoglie il suo decimo acquisto: il terzo portiere Fuzato è pronto a sostenere le visite. In settimana possibili sviluppi sulla trattativa per il rinnovo di Florenzi e sul futuro di Alisson. Il Napoli pensa ad Arias come alternativa a Lainer. Visite mediche per Romulo con il Genoa. Sfuma Nico Gonzalez per l’Inter, andrà allo Stoccarda. Il Torino chiude per Bremer e per Meité: Barreca va al Monaco.