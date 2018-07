L'Inter pareggia 3-3 nel match amichevole di Pisa contro lo Zenit, salvata dal gol di Lautaro Martinez nel finale. Per i nerazzurri un buon test, che ha dato buone indicazioni e mostrato a Spalletti altrettanti aspetti da migliorare. L'allenatore nerazzurro, ai microfoni di Inter Tv, ha analizzato il match: "Rispetto all'ultima partita abbiamo fatto molto meglio, sia tatticamente che fisicamente. Ho visto un'Inter più compatta, che ha capito quando doveva attaccare e quando aspettare. Significa che il lavoro fatto fin qui è stato corretto". Per i nerazzurri in gol Candreva, Icardi e Lautaro Martinez: "Andare a fare gol deve essere sempre parte della nostra mentalità, soprattutto in partite come queste utili per trovare il ritmo. Non dobbiamo pensare troppo alla tattica adesso, l'importante è non perdere le distanze".

"Le gambe stanno iniziando a girare, questo è fondamentale"



Per Spalletti si sono visti evidenti miglioramenti dal punto di vista fisico: Le gambe stanno iniziando a girare e questo è un aspetto fondamentale anche per la testa dei giocatori. Adesso avremmo bisogno di un paio di giorni di riposo, perché i carichi cominciano a diventare pesanti". Infine, qualche giudizio sui singoli: Asamoah in mediana? Se l'è cavata molto bene, nonostante non fosse più abituato perché alla Juve ha giocato quasi sempre da esterno e all'Udinese faceva la mezz'ala. Dalbert? L'ho visto più tranquillo per tutta la partita".