L’ex designatore ascoltato in Procura a Milano nelle scorse ore: interrogato dal pm Ascione e dal sostituto procuratore Ielo, Rocchi ha respinto le accuse di frode sportiva negando condizionamenti per designare arbitri graditi o evitare quelli sgraditi. L’inchiesta è alle battute conclusive, entro pochi giorni la decisione su archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio

Proprio nelle ore in cui veniva nominato Orsato al suo posto, è filtrata da Milano la notizia che l'ex designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è stato ascoltato dalla Procura di Milano. Rocchi - che in un primo momento aveva deciso di non presentarsi in Procura - è stato ora interrogato dal pm Ascione e dal sostituto procuratore Ielo, che ha affiancato il collega in vista del trasferimento di Ascione ad altro incarico. Rocchi ha respinto tutte le accuse di frode sportiva, negando di aver mai subito condizionamenti da parte dell'Inter per designare arbitri graditi o evitare quelli sgraditi.