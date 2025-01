Conceiçao: "Fame e coraggio per tornare grandi"

In pochi giorni è riuscito a incidere sul Milan come pochi avevano fatto in passato, conquistando il primo trofeo della nuova gestione, battendo in sequenza Juventus e Inter. E' un Sergio Conceiçao felicissimo al termine del derby di Supercoppa vinto in rimonta da 0-2 a 3-2: "Sono molto contento per i giocatori, non era facile e l'ambiente non era al meglio. Avevamo pochi giorni per lavorare su dettagli importanti per me, abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello - dice - Merito ai giocatori, che hanno assorbito tutto quello che abbiamo passato. Ci sono stati errori, c'è tanto lavoro davanti a noi e sono coscienti di questo. Abbiamo la Champions e dobbiamo arrivare tra i primi 4, dove deve essere il Milan. Abbiamo festeggiato, da domani testa al lavoro".