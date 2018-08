Silenzio, parla il Fenomeno Ronaldo Nazario, direttamente da Civitanova Marche, dove il brasiliano ha preso parte alla Bobo Summer Cup insieme al suo amico Christian Vieri: "Abbiamo vinto due partite su tre, ma il migliore resta lui, senza dubbio!". Scherzi, risate tra vecchi colleghi, un bel clima tra amici sulle spiagge di Civitanova. Ronaldo ha raggiunto il suo amico e si è fermato per qualche minuto su Sky Sport, lasciando un commento su vari temi: in primis sull'arrivo di CR7 in A, poi sulla trattativa tra l'Inter e Luka Modric.

"CR7 in A è un bene per il calcio italiano"

Da Ronaldo a Ronaldo, evidentemente è destino vedere questo nome in Serie A: "L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C'è bisogno di riprendersi da una situazione difficile, io spero che torni nuovamente lo spettacolo".

"Modric? Il mercato è strano"

I nerazzurri sognano il croato, la trattativa resta difficile ma lo spiraglio c'è. Ronaldo ha giocato sia nell'Inter che nel Real, questo il suo commento sulla vicenda Modric: "Il mercato è strano, vediamo cosa succederà. Spero che quest'anno l'Inter possa raggiungere i propri obiettivi prefissati, anche perché sono rimasto un suo grande tifoso. Riguardo Modric, invece, non so se ci sia effettivamente una trattativa in corso tra le due squadre, in Italia il mercato chiuderà tra un paio di settimane e vedremo cosa succederà". Nessun consiglio a Perez però: "Tutte le grandi squadre si stanno rinforzando, l'Inter non è da meno".

E Bobo scherza...

Nell'imperdibile video d'apertura, Bobo Vieri più volte prova a distrarre il Fenomeno, che però resiste decisamente bene agli "attacchi" dell'amico Bobo.