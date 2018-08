Dopo il 5-0 subito a Dublino contro il Liverpool, il Napoli si riscatta nell'altra amichevole di lusso contro il Borussia Dortmund. A San Gallo, Carlo Ancelotti vince 3-1, con le reti di Milik, Maksimovic e Callejon che hanno battuto i tedeschi, in gol con Philipp.

Il Napoli parte bene in questa amichevole di San Gallo. Milik, con una conclusione dalla distanza, porta gli azzurri in vantaggio al 7’. Pochi minuti dopo, esattamente al 13', è vicino al pareggio il Borussia Dortmund, su errore di Rog: destro di Dahoud che scheggia la traversa. Dopo una grande giocata di Pulisic, Philipp mette la sfera al centro, ma Sancho è in ritardo. Poi ci prova Sahin, ma Karnezis respinge. Al 29', il Napoli raddoppia dopo il gol del vantaggio di Milik. Assist da calcio d'angolo di Verdi e colpo di testa di Maksimovic per il 2-0. Dopo l'intervallo, il copione sembra lo stesso di quello del primo tempo. Il Borussia Dortmund porta palla, il Napoli aspetta per poi ripartire in contropiede. Ounas cerca Milik che prova a correggere la traiettoria: rischia il Dortmund. Al 62', bel numero di Sancho che si libera col destro a giro e punta la porta: blocca Karnezis. La squadra di Favre accorcia le distanze al 65' con Philipp che sfrutta la deviazione di Luperto e, a tu per tu con Karnezis, non sbaglia. Ancelotti rivoluziona la squadra e valuta la condizione fisica di tutti gli altri giocatori, in campo nel secondo tempo. Fervre invece continua ad affidarsi alla squadra titolare ed effettua soltanto due sostituzioni. Poco prima del triplice fischio, Pulisic è vicinissimo al gol del pareggio, ma Karnezis salva il Napoli. Poi Callejon chiude in bellezza con un sinistro a giro. Il tour estivo del Napoli si concluderà sabato 11 agosto con il test contro il Wolfburg in Germania.