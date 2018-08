Il Milan torna da Madrid con una sconfitta, ma con una buona prestazione. Luci, come il gol di Higuain, e qualche ombra, come i cali di tensione sul finire dei tempi. Gennaro Gattuso ha commentato così il match del Santiago Bernabeu, finito 3-1 per il Real: "L'anno scorso avevamo un difetto, anzi il nostro peggior difetto: essere belli e non portare nulla a casa. Anche oggi c'è il rammarico per aver giocato una bella partita, con la necessità di migliorare sotto questo aspetto. Dobbiamo lavorare soprattutto per evitare di prendere gol al 46' e al 91'". Colpa dei cambi? Gattuso risponde così: "Sarebbe facile dire che i cambi hanno abbassato la qualità, ma le cose non stanno proprio in questo modo: se uno gioca nel Milan deve essere pronto ed esserlo sempre. Per fare questo mestiere serve personalità e non paura".

"Gap con la Juve? Non ci vorrà molto per colmarlo"

L'allenatore rossonero salva comunque la prestazione: "È stata buona, ho visto una squadra che sta bene di testa ed esprime un buon gioco. In generale sono molto contento". Un giudizio anche sul mercato: "Ci siamo rinforzati, il divario con la Juve resta molto ampio ma siamo giovani e sulla strada giusta: se continueremo di questo passo, penso che non ci vorrà molto tempo per colmare il divario". Infine, Gattuso parla di Higuain, in gol al debutto: "Per essere credibile lo devi essere durante la settimana, rincuorando i compagni e non mandandoli a quel paese: da quando è arrivato vedo tutto questo, ma solo con lui non si va da nessuna parte".