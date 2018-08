CHIEVO-JUVENTUS (sabato 18 agosto ore 18, diretta su Sky Sport Serie A HD, canale 202, e Sky Sport HD 251)

La Serie A riparte con Cristiano Ronaldo e il numero 7 stampato sulla maglietta bianconera. Tutto esaurito al Bentegodi e tutti incollati alla tv per la prima del portoghese con la Juventus. I campioni d’Italia in carica sfidano il Chievo finito 13° lo scorso anno. Nella passata stagione doppia vittoria juventina per 3-0 in casa alla terza giornata e per 2-0 a Verona. Ultimo successo di gialloblù risalente al 2010, ultimo punto conquistato nel 2015, con un pari e undici ko negli ultimi 12 confronti in A.