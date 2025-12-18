Napoli-Milan, Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente. Ora la delusione diventi rabbia"supercoppa
L'allenatore del Milan analizza il match perso contro il Napoli cercando di non fare drammi: "È un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti, non bisogna deprimersi, ora dobbiamo pensare al campionato". Nello specifico: "Prendiamo gol troppo facilmente, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli, ma il Napoli ha difeso meglio"
Un Massimiliano Allegri che prova atenere su il morale nonostante la sconfitta, con eliminazione, nella Supercoppa Italiana per mano del Napoli che ha vinto la semifinale con un netto 2-0: "Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol subìti - dice a Mediaset - Partita ben giocata da entrambe, loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto". Arbitraggio senza pecche: "La terna arbitrale ha fatto molto bene, io devo analizzare la partita e potevamo fare meglio sui gol. Anche domenica e a Torino, prendiamo gol in modo troppo facile. Questa sconfitta da vedere come un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti. Ora pensiamo al campionato".
"Abbiamo avuto situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato"
Allegri prova a vedere anche le cose positive della gara: "Nel primo tempo abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli e gestito bene la palla, poi purtroppo se fai un errore come sul primo gol lo paghi e lì potevamo difendere meglio". Nella ripresa si è passati a quattro dietro: "Stasera era una partita che dovevamo recuperare, ma non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in 3 mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare al nostro obiettivo che è entrare tra le prime 4 in campionato. Non sarà facile, ma non dobbiamo perdere fiducia. Abbiamo perso due partite di coppa, ma dobbiamo riprendere il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto".
"Nkunku, ha qualità, un gol lo sbloccherà"
La sensazione è che con Gimenez infortunato, Leo temporaneamente fuori uso, manchi un riferimento avanzato di un certo peso: "Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha avuto un paio di situazioni favorevoli - spiega - Ha ottime qualità e sicuramente ne verrà fuori. Un gol sicuramente lo sbloccherà. Ci sono ragazzi che si inseriscono subito e altri che fanno fatica, ma le qualità ci sono e vanno sfruttate".
"Abbiamo un obiettivo più grande: entrare tra le prime 4"
In conferenza stampa Allegri ha voluto ribadire un concetto: "Non serve la delusione, è necessario che ci sia rabbia, abbiamo un obiettivo molto più grande, entrare tra le prime quattro per poter andare in Champions, fare entrare soldi e poter fare anche mercato - spiega - . L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice". Difesa da rivedere e attacco 'corto': "Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima - spiega - Attacco? Al mercato ci pensa la società".