Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente"

L'allenatore del Milan analizza il match perso contro il Napoli cercando di non fare drammi: "È un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti, non bisogna deprimersi, ora dobbiamo pensare al campionato". Nello specifico: "Prendiamo gol troppo facilmente, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli, ma il Napoli ha difeso meglio" NAPOLI-MILAN 2-0 - PAGELLE

Un Massimiliano Allegri che prova atenere su il morale nonostante la sconfitta, con eliminazione, nella Supercoppa Italiana per mano del Napoli che ha vinto la semifinale con un netto 2-0: "Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol subìti - dice a Mediaset - Partita ben giocata da entrambe, loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto". Arbitraggio senza pecche: "La terna arbitrale ha fatto molto bene, io devo analizzare la partita e potevamo fare meglio sui gol. Anche domenica e a Torino, prendiamo gol in modo troppo facile. Questa sconfitta da vedere come un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti. Ora pensiamo al campionato".



"Abbiamo avuto situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato" Allegri prova a vedere anche le cose positive della gara: "Nel primo tempo abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli e gestito bene la palla, poi purtroppo se fai un errore come sul primo gol lo paghi e lì potevamo difendere meglio". Nella ripresa si è passati a quattro dietro: "Stasera era una partita che dovevamo recuperare, ma non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in 3 mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare al nostro obiettivo che è entrare tra le prime 4 in campionato. Non sarà facile, ma non dobbiamo perdere fiducia. Abbiamo perso due partite di coppa, ma dobbiamo riprendere il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto".



"Nkunku, ha qualità, un gol lo sbloccherà" La sensazione è che con Gimenez infortunato, Leo temporaneamente fuori uso, manchi un riferimento avanzato di un certo peso: "Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha avuto un paio di situazioni favorevoli - spiega - Ha ottime qualità e sicuramente ne verrà fuori. Un gol sicuramente lo sbloccherà. Ci sono ragazzi che si inseriscono subito e altri che fanno fatica, ma le qualità ci sono e vanno sfruttate".