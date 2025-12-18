Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Milan, Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente. Ora la delusione diventi rabbia"

supercoppa
©Getty

L'allenatore del Milan analizza il match perso contro il Napoli cercando di non fare drammi: "È un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti, non bisogna deprimersi, ora dobbiamo pensare al campionato". Nello specifico: "Prendiamo gol troppo facilmente, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli, ma il Napoli ha difeso meglio"

NAPOLI-MILAN 2-0PAGELLE

Un Massimiliano Allegri che prova atenere su il morale nonostante la sconfitta, con eliminazione, nella Supercoppa Italiana per mano del Napoli che ha vinto la semifinale con un netto 2-0: "Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol subìti - dice a Mediaset - Partita ben giocata da entrambe, loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto". Arbitraggio senza pecche: "La terna arbitrale ha fatto molto bene, io devo analizzare la partita e potevamo fare meglio sui gol. Anche domenica e a Torino, prendiamo gol in modo troppo facile. Questa sconfitta da vedere come un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti. Ora pensiamo al campionato".

"Abbiamo avuto situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato"

Allegri prova a vedere anche le cose positive della gara: "Nel primo tempo abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli e gestito bene la palla, poi purtroppo se fai un errore come sul primo gol lo paghi e lì potevamo difendere meglio". Nella ripresa si è passati a quattro dietro: "Stasera era una partita che dovevamo recuperare, ma non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in 3 mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare al nostro obiettivo che è entrare tra le prime 4 in campionato. Non sarà facile, ma non dobbiamo perdere fiducia. Abbiamo perso due partite di coppa, ma dobbiamo riprendere il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto".

"Nkunku, ha qualità, un gol lo sbloccherà"

La sensazione è che con Gimenez infortunato, Leo temporaneamente fuori uso, manchi un riferimento avanzato di un certo peso: "Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha avuto un paio di situazioni favorevoli - spiega - Ha ottime qualità e sicuramente ne verrà fuori. Un gol sicuramente lo sbloccherà. Ci sono ragazzi che si inseriscono subito e altri che fanno fatica, ma le qualità ci sono e vanno sfruttate".

"Abbiamo un obiettivo più grande: entrare tra le prime 4"

In conferenza stampa Allegri ha voluto ribadire un concetto: "Non serve la delusione, è necessario che ci sia rabbia, abbiamo un obiettivo molto più grande, entrare tra le prime quattro per poter andare in Champions, fare entrare soldi e poter fare anche mercato - spiega - . L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice". Difesa da rivedere e attacco 'corto': "Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima - spiega - Attacco? Al mercato ci pensa la società".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Conte: "Fatta gara tosta, volevamo la finale"

supercoppa

L'allenatore del Napoli elogia la prova della squadra dopo il successo contro il Milan: "Avevamo...

Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente"

supercoppa

L'allenatore del Milan analizza il match perso contro il Napoli cercando di non fare drammi: "È...

Neres-Hojlund, Napoli in finale: Milan ko 2-0

SUPERCOPPA

Il Milan non ripete l’exploit dello scorso anno e viene eliminato dal Napoli nella semifinale di...

Lega Serie A: "Milan-Como a Perth l'8 febbraio"

l'annuncio

Milan-Como a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio: l'annuncio è arrivato direttamente dal...

Autonomia giustizia sportiva, si apre una crepa

Serie A

Secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Dean Spielmann l’ex presidente della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE