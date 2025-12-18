Offerte Sky
Milan-Como a Perth, Simonelli: "Si gioca l'8 febbraio, arbitra un asiatico"

l'annuncio

Milan-Como a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio: l'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra i rossoneri e il Napoli: "Abbiamo avuto un incontro con Infantino: avevamo dubbi sugli arbitri, ma Collina ci ha dato ampie garanzie sui fischietti asiatici. Accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto", ha detto a Sportmediaset

NAPOLI-MILAN LIVE

IN AGGIORNAMENTO

Autonomia giustizia sportiva, si apre una crepa

Serie A

Secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Dean Spielmann l’ex presidente della...

Napoli-Milan LIVE: Juan Jesus e Jashari dal 1'

live formazioni

Prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad tra Napoli e Milan. Si rinnova il duello tra...

La presentazione della 16^ giornata di Serie A

guida tv

Si scende in campo per il 16^ turno di Serie A della stagione in due fasi per via di alcune...

Dybala e Bove sensibilizzano sul Primo Soccorso

Bove

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Paulo Dybala ha preso parte al corso di Primo Soccorso...
