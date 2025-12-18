Milan-Como a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio: l'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra i rossoneri e il Napoli: "Abbiamo avuto un incontro con Infantino: avevamo dubbi sugli arbitri, ma Collina ci ha dato ampie garanzie sui fischietti asiatici. Accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto", ha detto a Sportmediaset

NAPOLI-MILAN LIVE