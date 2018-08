I voti della prima giornata di serie A

In attesa del posticipo tra Atalanta e Frosinone, ecco un quadro generale delle pagelle Sky delle partite di sabato e domenica. La prima giornata su Superscudetto sta per terminare e se volete iniziare a fare calcoli e proiezioni sulla vostra presatazione ecco la pagina che fa per voi.



C'era tanta attesa per il primo voto di Cristiano Ronaldo, che ha dovuto rimandare l'appuntamento con il primo gol 'italiano', ma non c'è solo CR7. In tanti hanno confermato di essere subito (fantacalcisticamente) pronti mentre altri sono, per ora, rimandati.



Ecco quindi il quadro completo con voti e titolo di MVP

Chievo-Juventus 2-3

Voti Chievo: Sorrentino 7; Tomovic 6,5; Rossettini 6,5; Bani 6; Cacciatore 7; Rigoni 5,5; Radovanovic 5,5; Hetemaj 6; Depaoli 6; Stepinski 6,5; Giaccherini 7.

Dalla panchina: Djordjevic 6; Obi S.V.; Seculin S.V.

Allenatore: D'Anna 6,5

Voti Juventus:Szczesny 6; Cancelo 5,5; Bonucci 6; Chiellini 6,5; Alex Sandro 7; Khedira 6; Pjanic 6,5; Cuadrado 5,5; Dybala 6,5; Douglas Costa 6; Ronaldo 6,5.

Dalla panchina: Bernardeschi 7; Mandzukic 6,5; Emre Can 6,5.

Allenatore: Allegri 6,5

Arbitro: Pasqua 7

MVP: Bernardeschi

Lazio-Napoli 1-2

Voti Lazio: Strakosha 5; Luiz Felipe 6; Acerbi 6; Radu 5,5; Marusic 5; Parolo 5,5; Badelj 6; Milinkovic-Savic 5; Caceres 6,5; Luis Alberto 5; Immobile 6.5.

Dalla panchina: Bastos 5; Correa 6; Cataldi S.V.

Allenatore: Inzaghi 5,5

Voti Napoli: Karnezis 6; Hysaj 6,5; Albiol 6,5; Koulibaly 6; Mario Rui 6; Allan 6,5; Hamsik 6; Zielinski 6,5; Callejon 6,5; Milik 7; Insigne 7.

Dalla panchina: Diawara 6; Mertens S.V.; Rog S.V.

Allenatore: Ancelotti 7

Arbitro: Banti 6

MVP: Insigne

Torino-Roma 0-1

Voti Torino: Sirigu 6; Izzo 6; N'Koulou 6; Moretti 5,5; De Silvestri 6; Baselli 6,5; Rincon 6.5; Meité 7; Berenguer 6,5; Iago Falque 6,5; Belotti 6

Dalla panchina: Aina 5,5; Bremer 6, Soriano S.V.

Allenatore: Mazzarri 5,5

Voti Roma: Olsen 5; Florenzi 6; Manolas 6,5; Fazio 5; Kolarov 6; Pastore 5,5; De Rossi 6,5; Strootman 6; Under 6; Dzeko 8; El Shaarawy 4,5

Dalla panchina: Cristante 6,5, Kluivert 7, Schick 6

Allenatore: Di Francesco 6,5

Arbitro: Di Bello 7

MVP: Dzeko



Bologna-Spal 0-1

Voti Bologna: Skorupski 6; Gonzalez 5,5; Danilo 6; Helander 6; Mattiello 6; Poli 6; Pulgar 6,5; Dzemaili 6,5; Dijks 5,5; Palacio 6; Santander 4,5.

Dalla panchina: Nagy 4; Falcinelli 5,5 Orsolini S.V.

Allenatore: F.Inzaghi 5

Voti Spal: Gomis 6; Cionek 6; Vicari 6,5; Felipe 6; Lazzari 6,5; Missiroli 6,5; Schiattarella 6,5; Kurtic 8; Fares 6,5; Petagna 6; Antenucci 6,5.

Dalla panchina: Everton Luiz 6; Valdifiori S.V.; Simic S.V.

Allenatore: Semplici 7,5

Arbitro: Giacomelli 6,5

MVP: Kuritc



Empoli-Cagliari 2-0

Voti Empoli: Terracciano 6,5; Di Lorenzo 6,5; Silvestre 6,5; Rasmussenm 6,5; Antonelli 6,5; Krunic 7; Capezzi 6,5; Acquah 7; Zajc 7; Caputo 7; La Gumina 5,5.

Dalla panchina: Pasqual 6; Bennacer S.V.; Veseli S.V.

Allenatore: Andreazzoli 7

Voti Cagliari: Cragno 5,5; Faragò 6,5; Ceppitelli 6; Romagna 6; Lykogiannis 6; Castro 6; Cigarini 5,5; Barella 5,5; Ionita 5,5; Pavoletti 6,5; Farias 6.

Dalla panchina: Pisacane 6; Sau 5,5; Cerri 5,5

Allenatore: Maran 5,5

Arbitro: Chiffi 6,5

MVP: Zajc



Sassuolo-Inter 1-0

Voti Sassuolo: Consigli 7; Lirola 6,5; Magnani 7; Ferrari 6,5; Rogerio 7; Bourabia 6,5; Magnanelli 6,5; Duncan 7,5; Berardi 7; Boateng 6,5; Di Francesco 7.

Dalla panchina: Sensi 6; Boga 6, Babacar S.V.

Allenatore: De Zerbi 7,5

Voti Inter: Handanovic 6; D'Ambrosio 5,5; Miranda 5; De Vrij 6; Dalbert 4; Vecino 5,5; Brozovic 5,5; Politano 6; Martinez 5; Asamoah 6; Icardi 5,5.

Dalla panchina: Perisic 6; Keita 5,5; Karamoh S.V.

Allenatore: Spalletti 5

Arbitro: Mariani 6

MVP: Duncan



Parma-Udinese 2-2

Voti Parma: Sepe 6; Iacoponi 5; Bruno Alves 5; Gagliolo 5,5; Gobbi 5,5; Grassi 6,5; Stulac 5,5; Barillà 6,5; Siligardi 6,5; Inglese 6,5; Di Gaudio 7.

Dalla panchina: Rigoni 5,5; Ceravolo 6, Biabiany S.V.

Allenatore: D'Aversa 6

Voti Udinese: Scuffet 4,5; Larsen 6; Ekong 5,5; Nuytinck 5; Samir 6; Mandragora 6; Fofana 6,5; Machís 6,5; Barak 6; De Paul 6,5; Lasagna 5.

Dalla panchina: Teodorczyk 6; Pussetto S.V.; Behrami S.V.

Allenatore: Velazquez 6

Arbitro: Calvarese 6

MVP: Di Gaudio