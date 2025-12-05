La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in programma domenica 7 dicembre alle 20:45. Di Bello designato per Inter-Como mentre ci sarà Fabbri per Lazio-Bologna (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il turno si chiude su Sky con Torino-Milan che sarà diretta da Chiffi. Ecco tutte le designazioni
SASSUOLO-FIORENTINA 6 dicembre, ore 15:00
- PAIRETTO
- BINDONI-SCARPA
- IV: FERRIERI CAPUTI
- VAR: MARINI
- AVAR: FOURNEAU
INTER-COMO 6 dicembre, ore 18:00
- DI BELLO
- IMPERIALE-BIANCHINI
- IV: PICCININI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: GUIDA
VERONA-ATALANTA 6 dicembre, ore 20:45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- MARIANI
- ROSSI L.-BIFFI
- IV: COLLU
- VAR: AURELIANO
- AVAR: GHERSINI
CREMONESE-LECCE 7 dicembre, ore 12:30
- MUCERA
- COSTANZO-PASSERI
- IV: MASSA
- VAR: PRONTERA
- AVAR: MARINI
CAGLIARI-ROMA 7 dicembre, ore 15:00
- ZUFFERLI
- TEGONI-FONTEMURATO
- IV: DI MARCO
- VAR: GUIDA
- AVAR: PEZZUTO
LAZIO-BOLOGNA 7 dicembre, ore 18:00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- FABBRI
- PRETI-POLITI
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: NASCA
NAPOLI-JUVENTUS 7 dicembre, ore 20:45
- LA PENNA
- PERETTI-COLAROSSI
- IV: CREZZINI
- VAR: ABISSO
- AVAR: AURELIANO
PISA-PARMA 8 dicembre, ore 15:00
- DOVERI
- MONDIN-LUCIANI
- IV: PERRI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: PEZZUTO
UDINESE-GENOA 8 dicembre, ore 18:00
- MARESCA
- ROSSI C.-CEOLIN
- IV: GALIPÒ
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: MARINELLI
TORINO-MILAN 8 dicembre, ore 20:45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- CHIFFI
- BACCINI-BERCIGLI
- IV: TREMOLADA
- VAR: GHERSINI
- AVAR: ABISSO