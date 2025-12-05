Offerte Sky
Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in programma domenica 7 dicembre alle 20:45. Di Bello designato per Inter-Como mentre ci sarà Fabbri per Lazio-Bologna (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il turno si chiude su Sky con Torino-Milan che sarà diretta da Chiffi. Ecco tutte le designazioni

TUTTI GLI INDISPONIBILI PER LA 14^GIORNATA

SASSUOLO-FIORENTINA 6 dicembre, ore 15:00

  • PAIRETTO
  • BINDONI-SCARPA
  • IV: FERRIERI CAPUTI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: FOURNEAU

INTER-COMO 6 dicembre, ore 18:00

  • DI BELLO
  • IMPERIALE-BIANCHINI
  • IV: PICCININI
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: GUIDA

VERONA-ATALANTA 6 dicembre, ore 20:45  (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • MARIANI
  • ROSSI L.-BIFFI
  • IV: COLLU
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: GHERSINI

CREMONESE-LECCE 7 dicembre, ore 12:30

  • MUCERA
  • COSTANZO-PASSERI
  • IV: MASSA
  • VAR: PRONTERA
  • AVAR: MARINI

CAGLIARI-ROMA 7 dicembre, ore 15:00

  • ZUFFERLI
  • TEGONI-FONTEMURATO
  • IV: DI MARCO
  • VAR: GUIDA
  • AVAR: PEZZUTO

LAZIO-BOLOGNA 7 dicembre, ore 18:00  (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • FABBRI
  • PRETI-POLITI
  • IV: SACCHI J.L.
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: NASCA

NAPOLI-JUVENTUS 7 dicembre, ore 20:45

  • LA PENNA
  • PERETTI-COLAROSSI
  • IV: CREZZINI
  • VAR: ABISSO
  • AVAR: AURELIANO

PISA-PARMA 8 dicembre, ore 15:00

  • DOVERI
  • MONDIN-LUCIANI
  • IV: PERRI
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: PEZZUTO

UDINESE-GENOA 8 dicembre, ore 18:00

  • MARESCA
  • ROSSI C.-CEOLIN
  • IV: GALIPÒ
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: MARINELLI

TORINO-MILAN 8 dicembre, ore 20:45  (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • CHIFFI
  • BACCINI-BERCIGLI
  • IV: TREMOLADA
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: ABISSO

La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

Serie A

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in...

Roma, l'inno su vinile con versione live Olimpico

ROMA

Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno...

Juve, Vlahovic operato: 3 mesi e mezzo di stop

JUVENTUS

Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in...

La presentazione della 14^ giornata di Serie A

guida tv

La 14^ giornata di Serie A si apre sabato 6 e si chiude lunedì 8 dicembre, alle 20.45,...

Modric: "Milan simile al Real per storia e fama"

L'INTERVISTA

Il centrocampista del Milan Luka Modric si è raccontato in una lunga intervista a "Marca"....
