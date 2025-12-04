Juve, Vlahovic: operazione riuscita dopo l'infortunio all'adduttore: i tempi di recuperoJUVENTUS
Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio all'adduttore sinistro. I tempi di recupero sono stimabili in circa 3 mesi e mezzo; l'attaccante inizierà il percorso riabilitativo già da venerdì 5 dicembre
QUALI PARTITE SALTERA' VLAHOVIC
Dopo Federico Gatti, anche Dusan Vlahovic è stato sottoposto nella giornata di giovedì 4 dicembre a un intervento, resosi necessario dopo l'esito degli esami che avevano evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. L'attaccante della Juventus si era infortunato sabato scorso nel corso di Juventus-Cagliari e si era avuta immediatamente la percezione della gravità: adesso si parla di tre mesi e mezzo di stop, con la possibilità di saltare fino a 26 partite, tra cui diversi big match.
Il comunicato della Juventus
"Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro", si legge nel comunicato del club bianconero. "L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".