Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio all'adduttore sinistro. I tempi di recupero sono stimabili in circa 3 mesi e mezzo; l'attaccante inizierà il percorso riabilitativo già da venerdì 5 dicembre

Dopo Federico Gatti, anche Dusan Vlahovic è stato sottoposto nella giornata di giovedì 4 dicembre a un intervento, resosi necessario dopo l'esito degli esami che avevano evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. L'attaccante della Juventus si era infortunato sabato scorso nel corso di Juventus-Cagliari e si era avuta immediatamente la percezione della gravità: adesso si parla di tre mesi e mezzo di stop, con la possibilità di saltare fino a 26 partite, tra cui diversi big match.