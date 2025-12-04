La presentazione della 14^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Serie A, la presentazione della 14^ giornata: orari, arbitri e squalificati

La 14^ giornata di Serie A si apre sabato 6 e si chiude lunedì 8 dicembre, alle 20.45, con Torino-Milan, su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il quattordicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Verona-Atalanta, Lazio-Bologna e Torino-Milan. La giornata di campionato si apre sabato alle 15.00 con Sassuolo-Fiorentina e prosegue alle 18.00 con Inter-Como. La sera, alle 20.45, è il momento di Verona-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Cremonese-Lecce per poi proseguire alle 15.00 con Cagliari-Roma e alle 18.00 Lazio-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si conclude alle 20.45 con, Napoli-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 8 dicembre, con tre appuntamenti, alle 15.00 Pisa-Parma, alle 18.00 Udinese-Genoa e alle 20.45, Torino-Milan, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

 

Serie A, la programmazione della 14^ giornata

Sabato 6 dicembre

  • ore 15.00: Sassuolo-Fiorentina su DAZN 1– []
  • ore 18.00: Inter-Como su DAZN 1 – []
  • ore 20.45: Verona-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – []

Domenica 7 dicembre

  • ore 12.30: Cremonese-Lecce su DAZN 1 – []
  • ore 15.00: Cagliari-Roma su DAZN 1 – []
  • ore 18.00: Lazio-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – []
  • ore 20.45: Napoli-Juventus su DAZN 1 – []

Lunedì 8 dicembre

  • ore 15.00: Pisa-Parma su DAZN 1 – []
  • ore 18.00: Udinese-Genoa su DAZN 1 – []
  • ore 20.45: Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – []

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 14^ giornata

Tre i giocatori squalificati per la 14^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Pongracic (Fiorentina)
  • Troilo (Parma)
  • Gagliardini (Verona)

