Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno giallorosso in formato vinile in due formati: la novità è una traccia inedita con la versione live dell'Olimpico, registrata in occasione di Roma-Milan dello scorso maggio

La Roma ha annunciato l'uscita, a 50 anni dalla sua prima pubblicazione, dell'inno in formato vinile con la versione live cantata allo Stadio Olimpico. Oltre alla riedizione del classico 45 giri, contenuto in una copertina giallorossa con il logo del club, è stata prodotta anche un’edizione limitata a forma di Lupetto di Gratton, stampata in 1975 copie numerate, come l’anno di uscita del brano di Antonello Venditti, autore del testo insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. "L’inno che ci unisce e che precede il fischio d’inizio delle nostre partite in casa, torna su vinile in due formati e sbarca sulle principali piattaforme digitali con l’aggiunta della versione live allo Stadio Olimpico - scrive la società giallorossa nel comunicato -. È passato mezzo secolo, ma “Roma (non si discute, si ama)” conserva intatta la sua magia, arricchita dal contributo che da alcune stagioni le dona il pubblico dello Stadio Olimpico cantandola a cappella fino al fischio d’inizio".