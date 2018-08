Gli occhi della Juventus su di lui

Nella sfida contro l’Inter il mondo del calcio ha potuto apprezzare le doti fisiche e tecniche di Magnani, ma ad accorgersi per prima delle potenzialità del difensore è stata la Juventus, che non ha esitato a prendere il giocatore, acquistandolo per 5 milioni di euro, dopo gli ultimi sei mesi senza alcuna sbavatura al Perugia. In bianconero, però, difficile imporsi, per questo la società ha deciso di far crescere il giocatore altrove, con la possibilità di affermarsi nella massima serie, mantenendone però il controllo: sguardo in prospettiva per la Juventus, che ha ceduto il classe ‘95 al Sassuolo inserendo nell’accordo il diritto di recompra. Il club neroverde, anche per via dei consigli del mentore Paolo Bianco, è stata individuato come la destinazione giusta: l’ambiente ideale per Magnani, originario di Correggio – in provincia di Reggio Emilia – e ad un passo da casa. Una scommessa importante quella dell’ad Carnevali, che ha messo a disposizione di Roberto De Zerbi un’incredibile prestanza fisica unita a grande senso della posizione. L’allenatore neroverde è subito rimasto stregato dalla predisposizione al sacrificio del giovane difensore, che ha scalato le gerarchie scendendo in campo all’esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia. Poi il grande momento, quello atteso da una vita. Prima giornata di campionato, in campo contro l’Inter. Con il numero 23, Magnani in campo dal primo minuto. Contro di lui un mostro sacro, Icardi, completamente annullato. Una prestazione maiuscola, la prima di una lunga serie. Il calcio italiano può aver trovato un nuovo gioiello per la difesa. E pensare che poco più di un anno fa era rimasto svincolato dopo una stagione negativa in Serie C: Magnani ha avuto la sua rivincita fermando Icardi. E adesso non vuole fermarsi più. Come nelle favole…