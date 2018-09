I gol più belli di Fabio Quagliarella

Quello segnato di tacco contro il Napoli è uno dei tanti gol fantastici segnati da Fabio Quagliarella, da aggiungere assolutamente sulla lista di quelli più belli della sua carriera. E ne sono veramente tanti. Di destro, sinistro, dalla lunga distanza e in acrobazia: Fabio Quagliarella è quello che si può definire un attaccante completo. L'attuale calciatore della Sampdoria ha segnato in tutti i modi, lasciando il segno in ogni squadra in cui ha giocato. Gol di tacco contro una ex? Un po' un déjà-vu: accadde già contro l'Udinese, ma con la maglia della Juventus. Meno spettacolare del gol segnato contro il Napoli, ma ugualmente efficace. E non è la prima volta che colpisce il Napoli con gol spettacolari, una volta ci riuscì con la maglia dell'Udinese con una fantastica girata volante dal limite dell'area. Con la maglia della Juventus ha segnato anche un gran gol in rovesciata contro il Chievo, girandosi in una frazione di secondo e infilando la palla nel set. Gesto tecnico riuscito anche con la Sampdoria, forse in maniera ancor più spettacolare, in una partita contro la Reggina al Granillo. La vittima preferita dei gol impossibili? L'Atalanta! Colpita con un fantastico pallonetto di sinistro e da una conclusione da distanza siderale con la maglia della Sampdoria e con un altro tiro da 40 metri con quella del Napoli. Infine un fantastico gol segnato in Nazionale, quello dei rimpianti: nel Mondiale del 2010 riaprì la partita con la Slovacchia con un fantastico pallonetto, che però segnò l'eliminazione dell'Italia già nella fase a gironi. Ma il gol forse più bello della carriera di Quagliarella, sicuramente quello che lo descrive meglio, è quello segnato contro il Chievo nella stagione 2006/2007. Palla che rimbalza poco avanti il cerchio di centrocampo e conclusione strepitosa che s'insacca alle spalle del portiere: un misto tra istinto e genio, sfrontatezza e classe. Tutto questo è Fabio Quagliarella.