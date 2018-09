11' e 32' Defrel, 75' Quagliarella

Super prestazione della Sampdoria che si prende nell'esordio casalingo i primi 3 punti del suo campionato. Un successo arrivato dopo la grande commozione prima del fischio d'inizio e il lungo abbraccio che i tifosi doriani hanno dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi. In campo poi a far sorridere i tifosi di casa ci hanno pensato prima Defrel, autore di una doppietta nella prima mezz'ora di gioco che ha messo all'angolo gli ospiti; finiti in svantaggio per la terza volta su tre partite in questo inizio campionato. Ancelotti nella ripresa prova a cambiare qualcosa in corsa, inserendo Mertens e passando al 4-2-3-1 con cui il Napoli riesce a rendersi più pericoloso. Il gol però lo fa ancora una volta la Samp, il più bello della giornata: Quagliarella si coordina alla perfezione su un cross dalla destra, trovando con il tacco un tocco meraviglioso e imparabile per Ospina. L'ex napoletano non esulta, ma il suo è il colpo del ko, che regala alla Samp un successo più che meritato.

49' Luis Alberto

Vittoria di misura della Lazio che domina contro il Frosinone, trova subito il gol annullato dal VAR e poi sbatte più volte contro la difesa degli ospiti. Una partita maledetta per quasi 50 minuti, quando i biancocelesti all'ennesimo tentativo trovano il gol che sblocca la partita e scaccia la paura: Luis Alberto, al termine di un batti e ribatti ripetuto, pesca lo spiraglio giusto e segna la rete decisiva. La Lazio infatti continua ad attaccare, ma non trova il gol che le regalerebbe la tranquillità necessaria. Il Frosinone d'altro canto non riesce mai a rendersi pericoloso, dimostrando buona resistenza difensiva, ma incapacità di dare fastidio nella metà campo avversaria. Troppo poco per sperare di tornare a casa con qualche punto in più.

27' e 83' Piatek (G), 34' Boateng (S), 38' Lirola (S), 41' Babacar (S), 45'+2 p.t. aut. Spolli, 62' Ferrari (S), 70' Pandev (G)

Gol e spettacolo al Mapei Stadium, dove ad aprire le danze è ancora una volta Piatek; attaccante del Genoa dall'innato fiuto per il gol. Una rete che accende il Sassuolo, che gioca una mezz'ora di grandissimo calcio, trovando la rete praticamente su ogni affondo. Segna prima Boateng, seguito quattro minuti dopo da Lirola; lesto ad approfittare di una ribattuta centrale di Marchetti. Tre minuti dopo il copione non cambia: Boateng in rovesciata e Babacar a segnare a ribadire in rete con facilità. L'attaccante del Sassuolo replica prima della fine del primo tempo, aiutato dall'impacciato intervento di Spolli che inciampa sulla palla, fa una pessima figura e regala il 4-1 ai padroni di casa. Nella ripresa ancora spettacolo, ma la sostanza non cambia: Ferrari, Piatek (sì, ancora lui) e Pandev ritoccano il punteggio, con gli emiliani felici di portarsi a casa i tre punti.

45'+1 p.t. Barella

Continua il momento difficile dell'Atalanta che perde in casa contro il Cagliari, incapace di accendere una sfida in cui i sardi hanno dimostrato enorme solidità. La rete decisiva la firma Barella sul finire del primo tempo, calciando forte e teso sul secondo palo una punizione che non tocca nessuno e sorprende Berisha, "bucato" dal colpo secco del centrocampista cagliaritano. Nella ripresa l'arrembaggio dei bergamaschi tarda ad arrivare e soprattutto si rivela in molte occasioni spuntato: il gol non arriva, così come i punti che avrebbero ridato morale a un ambiente ancora scosso dall'eliminazione in Europa League.

Un bel secondo tempo tra Chievo ed Empoli non porta in dote però nessun gol tra due squadre che, a differenza di quanto lasci immaginare il risultato, si sono affrontate a viso aperto. Ai primi 45 minuti imballati, ha fatto seguito una ripresa in cui entrambe le squadre sono andate vicine al gol, evitato da un paio di parate di super Sorrentino da una parte e dalla scarsa mira dei giocatori del Chievo dall'altra. Ciccio Caputo è l'unico a esultare a metà ripresa, ma la sua zampata viene prontamente annullata dal VAR a causa del fuorigioco sulla conclusione di Acquah. Alla fine è 0-0: un buon punto nella corsa salvezza per entrambe le squadre.

52' N'Koulou

Il Torino vince dopo una lunghissima maratona la partita contro la Spal, sospesa per quasi un'ora a causa della pioggia. Con la fine del nubifragio poi i granata possono riprendere la sfida, trovando il gol con N'Koulou di testa a inizio ripresa e mantenendo poi il controllo della sfida. Per gli emiliani è la prima sconfitta stagionale: la Spal resta a sei punti e lascia la Juventus come una squadra a punteggio pieno dopo tre gare, prima in classifica in solitaria.