Da Calvairate a San Siro, 8 km di sogni

Lacrime e sorrisi. Forse per il passato nelle giovanili dell’Inter, o per il Torneo di Viareggio vinto da protagonista nel 2015. Dimarco è cresciuto soltanto ad 8 chilometri da San Siro, nel quartiere di Calvairate, tra Viale Molise e Piazzale Cuoco. Oggi punisce Handanovic e i nerazzurri, che in estate l’avevano ricomprato dal Sion grazie al diritto di “recompra” a 7 milioni (prima di prestarlo al Parma). Federico Dimarco è l’ennesima dimostrazione di come il “calcio sia strano” e impronosticabile. “Dima” esordì a San Siro con la maglia dell’Inter nel 2015, prima ancora in Europa League contro il Qarabag, Mancini lo buttò nella mischia regalandogli un momento di gloria. 17 anni e tanta voglia di fare, di stupire, di dimostrare. Un talento col vizio del gol: da ragazzino giocava un po’ più avanti, negli Allievi segnò addirittura 10 reti, più una tripletta in 40 minuti contro l'Atalanta. Numeri da bomber.

Dimarco come Roberto Carlos

Poi il passaggio dietro e l'esplosione definitiva, anche in Nazionale. Terzino sinistro di spinta, mancino puro col vizio di segnare. Grazie a una doppietta contro l’Inghilterra portò l’Italia a giocarsi la finale degli Europei U19, poi persa contro la Francia (uno dei due gol lo segnò su punizione). Ogni tanto ha qualche guizzo, oggi l’ha dimostrato con un sinistro… alla Roberto Carlos, suo idolo da sempre tra l'altro. Vietato fare paragoni però, low profile: “Non esageriamo – assicura su Sky Sport a fine gara – ho fatto un bel gol, ma andiamoci piano”. Umiltà prima di tutto. Fin qui, Dimarco aveva "giochicchiato" con Ascoli ed Empoli, 15 gare in Serie B nel 2016 e altre 12 in A l'anno successivo. Nell'estate 2017, poi, il passaggio al Sion, con il sogno di tornare all'Inter: "Mi piacerebbe - disse qualche tempo fa - non posso negarlo. Vorrei diventare una bandiera del club". Questo gol lo può aiutare.