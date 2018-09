STATISTICHE & CURIOSITA’

Sono 72 i precedenti in Serie A tra Cagliari e Milan: ampiamente avanti i rossoneri grazie a 39 successi contro gli otto dei sardi – 25 pareggi completano il parziale. Il Cagliari ha trovato il successo solo in una delle ultime 29 sfide contro il Milan in Serie A (6N, 22P). Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite nel massimo campionato italiano (39). Nelle ultime 17 partite contro il Cagliari nel massimo campionato, il Milan ha sempre trovato la rete: nel parziale i rossoneri hanno segnato almeno due reti in 11 occasioni. L'ultima volta che il Cagliari ha perso una sfida di Serie A in cui aveva trovato il primo gol della partita è stato lo scorso gennaio, proprio contro il Milan.

PRECEDENTI A CAGLIARI

37º confronto in Serie A tra Cagliari e Milan in casa dei sardi: 15 vittorie rossonere, cinque rossoblu – 16 i pareggi. In tutti gli ultimi cinque incontri di campionato tra Cagliari e Milan in Sardegna, entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol. In particolare, l’ultima volta che il Milan non ha trovato la rete in trasferta contro il Cagliari in Serie A, è stato nell’ottobre 2008: 0-0.

STATO DI FORMA

Quattro punti nelle prime tre partite di campionato per il Cagliari: nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta (2011/12) i sardi hanno raccolto almeno sette punti dopo le prime quattro gare di Serie A. Il Cagliari ha ottenuto un pareggio e un successo nelle ultime due partite di campionato: non rimane imbattuto per tre gare di fila in Serie A dallo scorso febbraio. Nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A, il Cagliari non ha mai ripetuto lo stesso risultato: nella più recente ha trovato il pareggio contro il Sassuolo. Dopo essere rimasto a secco di vittorie per sei incontri di campionato, il Milan ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (1N, 1P) segnando 2.7 reti di media a partita. Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte di Serie A (1-2 vs Bologna ad aprile) dopo che aveva trovato il successo in quattro delle precedenti cinque (1N). Il Milan subisce gol da otto partite consecutive di Serie A - tra le squadre attualmente nella competizione solo il Parma ha una striscia aperta più lunga (nove).

STATISTICHE GENERALI

Il Cagliari è la squadra che ha effettuato più conclusioni di testa nello specchio della porta in questo campionato – cinque, al pari della Roma – oltre a quella ad aver segnato più gol con lo stesso fondamentale (due, come il Chievo). Solo in Napoli (132) ha effettuato più tiri nello specchio del Milan (125) nell’anno solare 2018 in Serie A – escludendo le neopromosse invece solo il Verona (38) ha centrato meno lo specchio del Cagliari (62) nello stesso intervallo temporale. Solo il Bologna (81) ha vinto finora più duelli aerei del Cagliari in questa Serie A (67). 46 i palloni intercettati dal Cagliari in questo campionato – solo la Lazio (48) ne conta di più finora. Il Cagliari ha mandato a buon fine il 26.3% dei cross su azione tentati, solo Sassuolo e Roma hanno registrato finora una percentuale di riuscita migliore dei sardi. Contro l’Atalanta, il Cagliari ha realizzato un gol su calcio di punizione diretta – nella Serie A 2017/18 i sardi avevano realizzato una sola rete da questa situazione di gioco, quella di Cigarini contro il Crotone a gennaio. Considerando anche la fine della scorsa stagione, 10 degli ultimi 12 gol in campionato del Cagliari sono arrivati su palla inattiva. Dall’altra parte invece, 17 degli ultimi 18 gol rossoneri nel massimo campionato sono arrivati su azione – unica eccezione la rete su punizione diretta di Calhanoglu lo scorso maggio contro la Fiorentina. Solo uno degli ultimi otto gol subiti dal Milan in Serie A è arrivato nel primo tempo (quello di Simeone all’ultima giornata della scorsa stagione). Il Milan è la squadra che finora ha registrato la miglior percentuale di passaggi riusciti in questa Serie A (88.5%).

FOCUS GIOCATORI

Nicolò Barella ha già segnato contro il Milan in casa in Serie A (lo scorso gennaio) ed è reduce da un gol nell’ultima partita – solo una volta il rossoblù ha trovato la rete in due presenze consecutive di campionato (marzo 2018). Barella è il terzo giocatore di movimento per palloni recuperati (27) di questa Serie A, dietro solo a Maiello ed Allan. Leonardo Pavoletti ha segnato un gol in tre partite contro il Milan in Sere A – l’ex Genoa ha vinto due delle tre sfide contro i rossoneri in campionato. Solo Cristiano Ronaldo (23) e Edin Dzeko (17) hanno tentato più tiri di Leonardo Pavoletti (12) finora in Serie A - sette di questi sono stati di testa (record). Pavoletti ha inoltre vinto 24 duelli aerei finora in campionato, meglio di lui solo Federico Santander (29). Sia Pavoletti che Barella hanno commesso finora nove falli - solo Duncan ne conta di più (10) in questo campionato. Sono invece 10 i falli subiti da Darijo Srna, meno del solo Allan (12) in questa Serie A. Due gol e due assist per Marco Sau in nove presenze contro i rossoneri in Serie A – il Milan è tuttavia la squadra che l’attaccante rossoblu ha affrontato più volte senza ottenere successi nel massimo campionato. Contro il Milan è arrivato quello che finora è l’unico gol in Serie A di Fabio Pisacane, nel maggio 2017. Gonzalo Higuaín ha segnato sei gol in sette partite giocate contro il Cagliari in Serie A, senza mai perdere contro la squadra sarda (cinque vittorie e due pareggi). Frank Kessié, in rete nell’ultimo turno di campionato, ha realizzato la seconda delle sue due doppiette in Serie A proprio in trasferta contro il Cagliari, ribaltando il risultato nel gennaio scorso. La prossima sarà la 50ª presenza, in tutte le competizioni, per Ricardo Rodríguez con la maglia del Milan. Patrick Cutrone è a quota 49 presenze con la maglia del Milan (tutte le competizioni) – per lui 19 gol finora in rossonero. Cutrone ha trovato il gol nel suo unico precedente di Serie A contro il Cagliari: alla sua terza presenza assoluta nella competizione. Suso non trova il gol da 16 presenze di Serie A (da febbraio contro l’Udinese) – sta vivendo il suo peggior periodo in termini di gol in Serie A. La prossima sarà la 50ª vittoria in Serie A per Gianluigi Donnarumma.

ALLENATORI

L’unico precedente tra Gennaro Gattuso e Rolando Maran da allenatori in Serie A è stato nel girone di ritorno dello scorso campionato: Milan-Chievo 3-2. Maran non ha vinto nessuna delle nove sfide da allenatore contro il Milan in Serie A: due pareggi e ben sette sconfitte. In queste nove sfide, le squadre di Maran hanno subito un totale di 21 reti, 2.3 di media a partita.

ARBITRO E DISCIPLINA

Sono 24 le partite finora dirette in carriera, in Serie A, da Rosario Abisso; la seconda dall’inizio di questo campionato.

Bilancio negativo per il Cagliari che, nei quattro incroci con Abisso nel massimo torneo, ha vinto soltanto una volta: 2-1, proprio nell’unico match diretto in Serie A tra le due squadre dal fischietto di Palermo, datato maggio 2017 in terra sarda (3P). Una vittoria e una sconfitta, invece, per il Milan nei due precedenti con Rosario Abisso, in Serie A. Il Cagliari è la squadra contro la quale Abisso ha fischiato più rigori (quattro) in Serie A e a cui ha rifilato il maggior numero di cartellini rossi (due). Nessuna squadra ha finora ricevuto più cartellini gialli del Cagliari in questa Serie A: nove, al pari della SPAL.