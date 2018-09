È la settimana dell'inizio delle competizioni europee, con sei italiane impegnate tra Champions League ed Europa League. Ma la Serie A non si ferma, prosegue dopo la quarta giornata che ha visto i primi due gol italiani di Cristiano Ronaldo. Juventus da sola in vetta, trascinata dal portoghese nella vittoria con il Sassuolo. Insegue a tre punti il Napoli, scena che si ripete dopo la lunga lotta scudetto dello scorso anno che ha visto alla fine trionfare i bianconeri. Tanti gli spunti e le gare interessanti nella prossima giornata, la quinta del campionato di Serie A, che va a precedere il primo turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 settembre.

Quando e a quali orari si gioca la 5^ giornata di Serie A?

Il Sassuolo ha subito contro la Juventus la prima sconfitta stagionale, stesa dai colpi di Cristiano Ronaldo. La prima occasione di riscatto per i neroverdi si presenta venerdì sera (ore 20.30), al Mapei Stadium, contro l'Empoli: sarà questa gara ad aprire il quinto turno del campionato di Serie A. Solito sabato ricco, con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 il Parma, reduce dalla bella vittoria per 0-1 a San Siro contro l'Inter, ospiterà il Cagliari al Tardini. Alle ore 18.00 si giocherà invece al Franchi, con Fiorentina e Spal in campo. Grande anticipo sabato sera, alle ore 20.30, con l'Inter in cerca di riscatto a Marassi contro la Sampdoria. Torino e Napoli aprono il programma della domenica, con il lunch match delle ore 12.30 in programma allo stadio Olimpico. Alle ore 15.00 ci saranno tre partite: Chievo-Udinese, Bologna-Roma e Lazio-Genoa. Milan impegnato, invece, alle ore 18.00: a San Siro arriva l'Atalanta di Gasperini. La Juventus chiuderà invece il programma domenica sera, con la trasferta di Frosinone (fischio d'inizio alle ore 20.30).

Dove si gioca il big match di giornata?

Sampdoria-Inter è certamente uno dei match più interessanti della quinta giornata di Serie A. I blucerchiati sono in gran forma, vengono da due vittorie consecutive contro Napoli e Frosinone con ben otto gol fatti e zero subiti. Umore decisamente opposto per l'Inter, a quota quattro dopo quattro giornate e reduce dalla sconfitta interna contro il Parma. Interessante anche la gara di domenica alle 12.30 tra Torino e Napoli: Mazzarri sfida il suo passato, ma Ancelotti vuole confermarsi dopo la vittoria contro la Fiorentina. Bella sfida anche quella tra Milan e Atalanta, due squadre che nelle ultime stagioni hanno lottato per le posizioni in Europa League.

Il calendario della 5^ giornata di Serie A

Sassuolo-Empoli (venerdì 21, ore 20:30)

Parma-Cagliari (sabato 22, ore 15:00)

Fiorentina-Spal (sabato 22, ore 18:00)

Sampdoria-Inter (sabato 22, ore 20:30)

Torino-Napoli (domenica 23, ore 12:30)

Bologna-Roma (domenica 23, ore 15:00)

Lazio-Genoa (domenica 23, ore 15:00)

Chievo-Udinese (domenica 23, ore 15:00)

Milan-Atalanta (domenica 23, ore 18:00)

Frosinone-Juventus (domenica 23, ore 20:30)