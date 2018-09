Serie A, gli arbitri della quinta giornata

Archiviata la due giorni di Champions, è tutto pronto per la quinta giornata di Serie A che parte con l'anticipo del venerdì tra Sassuolo ed Empoli. La direzione di gara del match del Mapei Stadium è stata affidata a Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato da Galletto e Villa come assistenti. Massimiliano Irrati invece dirigerà la sfida tra Torino e Napoli, in programma domenica alle 12.30. Giacomelli fischierà nel posticipo Frosinone-Juventus, mentre Bologna-Roma sarà diretta da Davide Massa di Imperia. Sampdoria-Inter affidata a Guida, mentre Doveri è stato designato per Milan-Atalanta. Infine, esordio stagionale per Ghersini in serie A, che dirigerà l'anticipo di sabato alle 18 tra Fiorentina e Spal. Per l'arbitro di Genova è la seconda designazione nel massimo campionato, dopo Benevento-Atalanta dello scorso anno.