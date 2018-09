Sei punti in tre partite fino a questo momento disputate (la gara con il Milan in programma alla prima giornata è stata rinviata), adesso l'esame Lazio. Genoa che si presenterà all’Olimpico con le idee chiare su che genere di match disputare: "Dobbiamo affrontare i biancocelesti con personalità. Andare all'Olimpico con la giusta cattiveria senza dimenticare la qualità. Insomma, essere squadra nel confronto con l'avversario. La Lazio è sempre difficile da incontrare perché ha giocatori di qualità ed esperienza. È sempre in controllo della partita, ti concede poco e ti attacca con qualità. Credo che la sua caratteristica migliore sia quella di mettere in campo una squadra che sa essere molto chiara nella gestione della partita”, le parole di Ballardini in conferenza stampa. L'allenatore rossoblù però ammette di non aver ancora deciso il modulo da adottare: "Abbiamo giocato meglio con il regista basso e le mezz'ali. Non so ancora se giocheremo così, anche se abbiamo un'idea di gioco simile".

"Marchetti trasmette positività"

Ballardini parla poi di alcuni singoli: "Bessa è un calciatore che a metà campo sa fare tutto. Lopez, Lapadula e Favilli sono out. Kouame invece si è allenato di meno perché ha avuto un figlio. Sicuramente penseremo a domani senza mettere la testa alle altre due partite della settimana. Marchetti è sempre agitato in maniera sana, è carico e trasmette positività a tutti. Non deve dimostrare niente a nessuno. Deve metterci attenzione ed esaltare le sue qualità: deve essere pronto per tutte le partite, non solo per una partita. Gunter è un giocatore forte, molto interessante e che può ricoprire più ruoli nella difesa”, ha concluso l’allenatore del Genoa.

Genoa, i convocati per la Lazio: c'è Sandro

Ballardini che dopo l'ultima rifinitura ha diramato l’elenco dei convocati: presente anche Sandro, ormai recuperato. Questo l’elenco completo dei calciatore del Genoa che prenderanno parte alla sfida con la Lazio dell’Olimpico: Marchetti (1), Spolli (2), Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Piatek (9), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).