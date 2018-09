GENOA-CHIEVO: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Chievo ha vinto nove dei 20 incontri con il Genoa in Serie A. Sette le vittorie per i rossoblù, quattro pareggi completano il bilancio. Il punteggio che si è verificato più volte tra le due squadre è l’1-0 in favore del Genoa (in quattro occasioni), risultato con cui si è conclusa anche l’ultima sfida. Bilancio in parità nelle ultime 10 sfide tra Chievo e Genoa con quattro vittorie per parte e due pareggi. Solo una volta nelle ultime sette sfide il Genoa ha segnato più di una rete al Chievo: vittoria 3-2 in casa dell’ottobre 2015. Nell’ultima sfida in Serie A contro il Genoa il Chievo non ha trovato il gol: nel massimo campionato i clivensi non sono mai stati due partite di fila senza segnare ai rossoblù. Il Genoa ha vinto solamente due delle ultime otto sfide casalinghe con il Chievo in Serie A (1N, 5P), parziale nel quale i veneti hanno sempre trovato il gol. Cinque le vittorie del Chievo nelle sfide contro il Genoa in Serie A giocate al Ferraris. Completano il bilancio tre vittorie rossoblù e due pareggi. Il Chievo ha trovato la via del gol in nove dei 10 precedenti in Serie A al Ferraris contro il Genoa. E' dal febbraio 2010 che i rossoblù non mantengono la porta inviolata. Un solo precedente giocato di mercoledì tra queste due squadre in Serie A: il pareggio 1-1 al Ferraris del settembre 2017. Il Genoa ha vinto le prime due partite casalinghe in questa Serie A: non accadeva dal 2009 (contro Roma e Napoli). Il Genoa non pareggia in campionato dallo scorso aprile: in 11 partite per i rossoblù quattro successi e sette sconfitte. E nemmeno un pareggio nelle ultime sette partite interne in campionato per il Genoa, che nel parziale ha ottenuto cinque successi e due sconfitte. Il Chievo è rimasto a secco di gol in due delle ultime tre gare disputate in Serie A: tante quante nelle precedenti 13. Nemmeno un successo per il Chievo nelle prime cinque giornate di campionato: ai veneti era accaduto solo una volta nella loro storia in A, nel 2006/07, l’anno dell’unica retrocessione in B. Il Genoa ha già subito tre gol di testa, più di ogni altra squadra in questo campionato. Il Chievo è la squadra che ha concesso più tiri nello specchio in questo campionato (38). Tutte le 10 reti subite dal Genoa in questa Serie A sono arrivate da dentro l'area di rigore. Solo il Chievo ne ha subite di più in questo modo (11). Il Chievo ha già subito tre gol nei primi 15 minuti. Più di ogni altra squadra in questa Serie A. Nessuna squadra in questo campionato ha subito più gol del Chievo sugli sviluppi di un calcio d'angolo (due). I giocatori del Chievo hanno tirato 50 volte e toccato 65 palloni nell'area di rigore avversaria. Meglio solo del Frosinone. Il Genoa ha un valore di expected goals di 4.3 in questo campionato (il quarto più basso in Serie A), ma ha segnato sette gol, quindi 2.7 in più di quanto avrebbe dovuto. Al tempo stesso Genoa e Chievo hanno subito più reti rispetto a quelli previsti dagli expected goals, rispettivamente 2.9 e 2.3. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime otto partite giocate di mercoledì. L'ultimo successo risale all'aprile 2016 contro l'Inter (3N, 4P). Nelle ultime cinque sfide giocate di mercoledì il Chievo ha raccolto quattro pareggi (1P). Krzysztof Piatek ha segnato in tutte le prime quattro giornate di campionato: potrebbe diventare il primo giocatore della storia del Genoa ad andare a bersaglio in tutte le prime cinque partite di A della stagione. Krzysztof Piatek ha realizzato cinque gol nelle sue prime quattro presenze in assoluto in Serie A, l'ultimo giocatore a riuscirci era stato Andriy Shevchenko (ottobre 1999). Domenico Criscito ha già fornito tre assist vincenti: nessuno ha fatto meglio in questa Serie A. Stefano Sorrentino ha effettuato 20 parate con una percentuale del 77%. Solo Audero ne ha registrate di più in questa Serie A. Giaccherini ha già segnato tre gol contro il Genoa in Serie A con tre squadre diverse (Juventus, Bologna e Napoli): a nessuna squadra ha realizzato più gol in campionato. Valter Birsa ha giocato le sue prime nove partite di Serie A con la maglia del Genoa, nella stagione 2011/12: ai liguri ha segnato un solo gol in campionato, proprio al Ferraris, nell’aprile 2017. Solo tre giocatori (Brozovic, Koulibaly e Alex Sandro) in questa Serie A hanno effettuato più passaggi di Ivan Radovanovic (322). 29 presenze in Serie A con la maglia del Chievo per Zukanovic: tutte nel 2014/15 condite anche da due reti. Anche Spolli ha vestito la maglia del Chievo in Serie A collezionando 31 presenze tra il 2015 e il 2017. Nella scorsa stagione Rossettini ha indossato la maglia del Genoa 23 volte in Serie A. Passato rossoblù nella massima serie anche per Tomovic (14 presenze nel 2009/10). Federico Barba ha segnato l'ultimo dei suoi due gol in Serie A proprio contro il Genoa: nel marzo 2015 quando vestiva la maglia dell'Empoli. Questa sarà la prima sfida in assoluto in panchina in A tra Davide Ballardini e Lorenzo D'Anna. Ballardini ha un bilancio in perfetta parità contro il Chievo. Nei 10 precedenti quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Sconfitta per il Genoa nell'unico precedente in Serie A con l'arbitro Pasqua: nel marzo 2018 in casa del Napoli. Pasqua ha già arbitrato il Chievo in questa stagione nella sconfitta contro la Juventus alla prima di campionato. Quella è anche l'unico ko dei clivensi con questo direttore di gara in quattro precedenti.