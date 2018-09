Nella puntata dedicata al neo-juventino Ronaldo sentiamo il parere di alcuni giornalisti che ne hanno scritto come di una icona hollywoodiana. “E’ una superstar social, come quelle del cinema e della musica – commenta Paola Jacobbi di Vanity Fair - mi ricorda Michael Jackson per le sue stranezze come la crioterapia, per il perfezionismo maniacale, per la determinazione di voler essere sempre perfetto. Ma mi fa pensare anche a Tom Cruise che in ogni scatto, in ogni intervista, ha sempre lo stesso sorriso, ed è sempre identico a se stesso.” Secondo Malcom Pagani, della stessa testata settimanale, “Ronaldo strabilia perché in campo fa cose che vengono dal futuro, cose da playstation, che non si possono paragonare con nessun altro calciatore del passato o del presente. La sua esultanza con le braccia allargate ha qualcosa di gladiatorio, potrebbe stare nel Colosseo, è statuario, ma sa comunicare con i tifosi.”

Insomma “Ronaldo è il giocatore del domani, intangibile e transnazionale, funziona ovunque vada.” Ovviamente anche nella Juventus, che ha intelligentemente unito il proprio brand a quello di CR7 per allargare la propria notorietà in ogni angolo del pianeta, come pensa Alessandro Del Piero, anche lui intervistato nella seconda puntata di “L’uomo della domenica”, il quale ci spiega la mentalità necessaria a un bomber per fare una rovesciata come quella che Ronaldo ha utilizzato per fare gol alla Juve. Una prodezza dalla quale, forse, è nata l’idea di portare il campione in bianconero.

E’ così che va in porto l’affare dell’anno e forse del secolo per il calcio italiano: infatti non è solo la Juventus a fare un salto di qualità con l’arrivo di Ronaldo, è tutto il campionato di Serie A che sale, o ri-sale, qualche gradino nel gotha del calcio internazionale: lo fa notare lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che contribuisce al ritratto ronaldiano di questa puntata. Si pone quindi, istintivamente, il paragone con l’arrivo di Maradona nel Napoli degli anni ’80 del ‘900, soprattutto nella settimana in cui si gioca Juve-Napoli, il derby dei marziani di ieri e di oggi.