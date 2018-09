“Sapevo che prima o poi avrei fatto gol nel derby anche con la maglia giallorossa”, prosegue Kolarov, che aveva iniziato a costruire il suo record l’11 aprile 2009, con il primo mattoncino: discesa solitaria partendo dalla sua metacampo al minuto 80 e rete, con il destro, che fissò il risultato sul 4-2 per l’allora sua Lazio. seguirà un altro anno in biancoceleste, prima dell’avventura al City e del ritorno nella Capitale con la maglia giallorossa, nella passata stagione, poi chiusa con due reti, come quelle che ha messo a segno nelle prime7 gare di questo campionato.

Un triennio alla Lazio (dal 55 al 58) anche per Selmosson, detto “Raggio di luna”, prima di passare direttamente alla Roma, e ben 5 gol nei derby, due da laziale (il 3 marzo 1957 in un Roma-Lazio 2-2 e il 16 marzo 1958 in un Lazio-Roma 2-1) e tre da romanista, il primo il 30 novembre 1958 (Lazio-Roma 1-3) come ricordava bene Kolarov e gli altri il 12 aprile 1959 (Roma-Lazio 3-0) e il 18 ottobre 1959 (Roma-Lazio 3-0). Ad accomunarli un altro fatto: quando segnano, la loro squadra vince.