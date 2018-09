ROMA-LAZIO 0-0 LIVE

TUTTE LE STATISTICHE DEL DERBY

Numeri e curiosità di Roma-Lazio, partiamo dai giallorossi: la Roma ha vinto cinque degli ultimi sette incontri in Serie A contro la Lazio. Un pareggio e una vittoria biancoceleste completano la serie. I giallorossi, inoltre, sono rimasti imbattuti nelle ultime sei gare giocate in casa in Serie A. La Lazio è reduce da 4 vittorie di fila, l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di vittorie consecutive è stata nell’ottobre 2017 (sei). Tante espulsioni poi, il derby è sempre stata una gara difficile dal punto di vista psicologico: dal 1994/95 la sfida ha visto complessivamente 33 cartellini rossi, almeno quattro in più di ogni altro match di Serie A. Confronto tra bomber infine: Edin Dzeko non trova il gol in Serie A contro la Lazio da quattro partite, dopo averne segnati due nelle prime due sfide nel massimo campionato contro i biancocelesti; mentre Ciro Immobile, ha segnato due gol nelle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A, uno dei quali con la maglia della Lazio, su rigore nel novembre 2017.