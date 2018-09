I numeri di Ronaldo contro il Napoli

L'heat map di Cristiano Ronaldo mostra chiaramente come si sia stato maggiormente incisivo quando ha potuto fare il suo gioco sul lato centro-sinistro del campo, completando con Mandzukic una catena in grado di far male e soffocare i giocatori del Napoli. E non è un caso che la Juve abbia attaccato prevalentemente su quel versante, quasi il 40% delle volte, aiutata anche dalle sortite offensive di Alex Sandro. CR7 ha toccato 50 palloni, servendo 26 passaggi (il 92.3% andati a buon fine) e 2 cross, di cui uno al contagiri che ha prodotto il parziale pareggio. Non si è fatto intimorire dalla caratura degli avversari, tanto da provare 8 duelli personali e vincerne la metà. Non ha segnato, è vero, ma non si può dire che non ci abbia provato. Anche contro gli azzurri si è confermato infatti il calciatore che cerca più volte la via del gol, sia in movimento che da fermo, come la punizione dal vertice sinistro neutralizzata da una grande parata di Ospina. Otto sono state le conclusioni totali, 5 delle quali hanno centrato lo specchio della porta e creato altrettante occasioni nitide per andare in rete (Dati Opta). Per notare la portata della sua partita basta un confronto con il suo rivale sull'altro lato del campo, il punto di riferimento offensivo di Ancelotti: Lorenzo Insigne. Il numero 24 del Napoli ha avuto l'opportunità di andare al tiro solo due volte, trovando sempre la respinta della difesa, ma, soprattutto, non è riuscito a fornire alcun assist per i compagni, tendando solo un cross che non ha prodotto risultati. La gara personale di Ronaldo merita, infine, mezzo voto in più perché non solo si è preoccupato di fare gol, ma anche di non subirlo. Dal suo pressing i biianconeri hanno infatti riconquistato in quattro occasioni il possesso della palla e si è preso la responsabilità anche di fare il regista dal basso, toccando più palloni nella propria metà campo - compresi cinque passaggi - che non in area avversaria. Una partita in stile CR7, ma quel numero, questa volta, gli sta anche stretto. Ha giocato anche da 8, da 9 e da 10. È più corretto dire un match... da Cristiano Ronaldo.