Non ancora archiviata la settima giornata di Serie A, che si conclude con il Monday Night tra Sampdoria e Spal, 18 allenatori su 20 sono già focalizzati sul prossimo turno. L'ottava di campionato si spalma su tre giorni, dal venerdì alla domenica. Tra le squadre impegnate in Europa, Napoli, Inter, Lazio e Milan giocano di domenica.

Quando e a quali orari si gioca oggi l'8^ giornata di Serie A?

Si gioca dal 5 al 7 ottobre, una tre giorni che dà continuità a una settimana di calcio. Ottobre inizia con il Monday Night della settima (Samp-Spal) e poi abbraccia martedì e mercoledì di Champions e il giovedì di Europa League. Venerdì, quindi, ecco arrivare l'anticipo di Serie A: ad aprire l'ottava giornata Torino-Frosinone, alle 20.30. L'indomani, sabato 6 ottobre, tris di partite: derby rossoblù tra Cagliari e Bologna alle 15, poi derby bianconero al Friuli, dove alle 18 l'Udinese ospita la Juve. Infine Empoli Roma, alle 20.30 al Castellani. La domenica si gioca allle 12:30 a Marassi, dove il Genoa ospita il Parma. Tre partite in contemporanea alle 15: si tratta di Atalanta-Samp, Lazio-Fiorentina e Milan-Chievo. Alle 18 tocca al Napoli, che ospita il Sassuolo, mentre l'Inter di Spalletti chiude la giornata nella trasferta contro la Spal.

Dove si gioca il big match di giornata?

La classifica direbbe a Napoli. Al San Paolo si sfidano la squadra di Ancelotti e il Sassuolo di De Zerbi, match in programma sabato alle 18. Gli azzurri sono reduci dal ko di Torino e quando scenderanno in campo saranno già a conoscenza dell'esito dello scontro di sabato sera (h 18) tra Udinese e Juventus. Dunque i bianconeri potrebbero anche scappare momentaneamente a +9. In caso di colpaccio dell'Udinese, invece, Ancelotti potrebbe riportarsi a -3 imponendosi sui neroverdi. Tra le altre partite in programma, comunque, non sottovalutare Atalanta-Samp, Lazio-Fiorentina e Milan-Chievo, gare domenicali delle 15 che promettono divertimento.

Il calendario dell'8^ giornata di Serie A

Torino-Frosinone (venerdì 5 ottobre, ore 20:30)

Cagliari-Bologna (sabato 6 ottobre, ore 15:00)

Udinese-Juventus (sabato 6 ottobre, ore 18:00)

Empoli-Roma (sabato 6 ottobre, ore 20:30)

Genoa-Parma (domenica 7 ottobre, ore 12:30)

Atalanta-Sampdoria (domenica 7 ottobre, ore 15:00)

Lazio-Fiorentina (domenica 7 ottobre, ore 15:00)

Milan-Chievo (domenica 7 ottobre, ore 15:00)

Napoli-Sassuolo (domenica 7 ottobre, ore 18:00)

Spal-Inter (domenica 7 ottobre, ore 20:30)