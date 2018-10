Buone notizie per il Napoli: il rientro di Alex Meret si avvicina. Dopo mesi difficili, l’ex portiere della Spal, fermo ai box da inizio stagione per la frattura dell’ulna, è pronto a tornare in campo. Acquistato in estate per essere il primo nelle gerarchie azzurre, l’Under 21 ha ottenuto oggi il via libera per la ripresa dell’attività agonistica. Il responso positivo è stato dato dal chirurgo che lo ha operato, come annunciato dal Napoli sui propri canali ufficiali: “Alex Meret è stato sottoposto a una visita di controllo con tac dal chirurgo che lo ha operato, il quale ha dichiarato che il giocatore è guarito e può riprendere completamente la sua attività agonistica”. Dopo che Ospina e Karnezis si sono alternati a difesa dei pali della squadra di Ancelotti, ora Meret è deciso a riprendersi il posto: il giovane numero uno potrebbe già essere in panchina per il primo match dopo la sosta delle nazionali contro l’Udinese.