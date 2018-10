Di derby ne ha già vissuti, per fede, per professione, da protagonista. Alessio Romagnoli si è preso il Milan già da tempo ed è pronto a sfidare l'Inter in un derby che potrà dire tanto sul futuro di entrambe le squadre. Il centrale rossonero ha parlato in esclusiva a Sky: "Ogni derby è diverso, a Roma era particolare per la mia fede e per la squadra in cui giocavo, a Genoa era la mia prima esperienza e quindi era molto bello li, con quello stadio che era molto emozionante - spiega - Milano ha un fascino particolare, sei a San Siro, in uno degli stadi più belli del mondo. Il Milan è una squadra favolosa, perché è una delle squadre più vincenti del mondo. E' uno spettacolo giocare questo derby perché il fascino che dà questa partita dagli spalti e dal campo è straordinario".



La nuova consapevolezza

I rossoneri arrivano a questa partita certamente più consapevoli della propria forza rispetto agli anni passati: "Siamo più forti degli altri anni, abbiamo ambizioni più elevate rispetto al passato - continua - Possiamo fare bene, poi dipende da noi, il derby è sempre unico dovremo essere bravi noi a giocarcela bene, a essere spensierati perché in campo devi fare il tuo gioco e non devi avere paura e pensare a portare a casa la partita". Una vittoria significherebbe dare uno scossone al campionato e alle ambizioni: " Necessario vincere? Si certo, ma anche tutte le altre partite, però se poi non si può bisogna comunque fare risultato, intanto partiamo per vincere".

Icardi fantastico, Higuain il migliore

Romagnoli si troverà di fronte un Icardi che sembra avere ritrovato lo smalto dei tempi migliori, ma dalla sua avrà un altro grande attaccante come Higuain: "Icardi? E' fantastico, in area di rigore si muove benissimo, attacca bene sia il primo che il secondo palo e poi fuori si muove sempre sulla linea del fuorigioco, è difficile marcarlo ma è bello e stimolante giocarci contro - dice - Higuain ha tanti gol più di lui innanzitutto, è anche un po' più grande, sono diversi, il Pipita è tra i migliori se non il migliore al mondo e spero che domenica ci dia una grande mano".

Bonucci forte ma non lo rimpiangeremo

Lo scorso anno Romagnoli ha avuto l'opportunità di giocare in coppia con Bonucci: "Tutti conoscono il valore di Leo e tutti lo vorrebbero in squadra, poi le scelte le ha fatte lui e la società, l'importante è che i giocatori che ci sono adesso non lo facciano rimpiangere, come stanno facendo Mateo (Musacchio ndr) che sta facedo buonissime cose e Mattia (Caldara ndr) che si sta riprendendo e ci potrà dare una mano. Caldara deve stare tranquillo, è giovane, ha tempo e può dimostrare. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, ha già dimostrato quando è arrivato qui, ora deve solo pensare a recuperare bene".

"Morire" per Gattuso

Uno dei valori aggiunti della squadra è senz'altro Gattuso: "Abbiamo una fiducia assoluta in lui, il mister quando è arrivato ci ha trasmesso tanto, tutta la sua grinta, tutta la sua personalità e poi è davvero una persona di cuore, è sempre stato dalla nostra parte, quindi noi moriremmo per lui, tutta la squadra è convinta di questo - conferma - L'importante è concentrarci, stare sempre uniti e lavorare.



L'obiettivo Champions

Nemmeno troppo nascosti gli obiettivi: "Penso che una società come il Milan che è abituata a vincere tanto debba continuare questa tradizione, arrivare più in alto possibile in serie A, andare più avanti possibile in Europa League e conquistare un posto in Champions. Speriamo di vincerlo questo derby, ma sono sicuro che faremo una grande partita".