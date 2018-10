Nel frattempo però qualche aggiunta al programma l'ha fatta, così da andare in contro sul piano dei contenuti a chi il passo lo ha fatto verso di lui in cabina elettorale. Quindi ecco spuntare una commissione permanente per la gestione delle mutualità, in pratica i soldi che il Coni dà alle Federazioni e che la Federazione distribuisce alle leghe: tema molto caro alla A e alla B. Rispetto a gennaio ecco iniziative di esenzione per i Dilettanti, e l'impegno esplicito a sostenere le spese arbitrali. Poi ci sono gli obiettivi programmatici che piacciono tanto ai presidenti, qualunque sia la loro categoria, come la flessibilità nei contratti, con l'obiettivo di decurtare gli stipendi in caso di retrocessione. Oppure il ritorno all'albo degli agenti, al fine di sottoporli al potere disciplinare federale. Non poteva esserci nel programma di 9 mesi fa, per ovvie ragioni, l'accenno al Decreto Dignità ma dialogare col Governo sull'articolo 9 che vieta le pubblicità delle agenzie di scommesse diventa una priorità perché la ricaduta economica sul sistema calcio non sarà lieve. Gravina ha due anni per spostare le montagne, ma se ha davvero l'energia di un giovanotto e l'esperienza di un vecchio saggio come dice potrebbe farcela, sassolino dopo sassolino.