L'ultimo mese e mezzo l'Inter è cresciuta e ha ottenuto risultati. Lei cosa chiede alla squadra per il futuro? Domani gioca Lautaro?

Penso che dobbiamo tenere a mente le grandi prestazioni fatte e le partite con Sassuolo e Parma perché lì abbiamo fatto buone gare ma senza portare a casa punti. È la somma delle nostre esperienze che ci indica come dobbiamo comportarci e quella che sarà la prospettiva futura. L'analisi va fatta in modo profondo e questo ci può far diventare padroni del nostro futuro in modo corretto. Troppi complimenti indeboliscono poi. I giocatori mi hanno fatto vedere che hanno recepito la lezione, ma è sempre bene andare a rivedere tutto. Lautaro fa parte del ragionamento di prima, è nei miei pensieri ed è un calciatore di livello, che ha delle caratteristiche ben precise. In queste partite può darci una mano importante perché sono tante le partite ravvicinate e quelli di qualità come lui servono, e non vuol dire che gioca per far riposare un altro giocatore ma perché è stato scelto: è di pari livello e spessore.