Un'altra bella vittoria di squadra, l'ennesima grande prestazione nei panni del regista. Quelli che, finita la partita contro il Genoa, Marcelo Brozovic smette immediatamente, per indossare... quelli del coccodrillo. Il croato dell'Inter ci ha ormai abituato ai suoi geniali post su Instagram, dove è diventato per tutti "Epic" in breve tempo.

Bene: adesso, dopo aver esibito in ben due occasioni - contro Barcellona e Lazio - la "mossa del coccodrillo" in campo (sdraiandosi dietro alla barriera in occasione di calci di punizione avversari per scongiurare conclusioni rasoterra), ha deciso di immedesimarsi completamente nel suo nuovo animale di riferimento. Sdraiato sul pavimento di casa in un costume verde da coccodrillo, eccolo allora posare alla sua maniera o fare addirittura gli addominali. Una mossa che evidentemente va allenata con cura dei particolari anche a casa...