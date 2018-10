Brozovic e la mossa del coccodrillo: evidentemente non una giocata casuale! L'azione del croato, che al Camp Nou si era messo dietro la barriera per evitare che la palla passasse sotto i suoi compagni di squadra per poi beffare il portiere, ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Una mossa che non sempre si vede sui campi di calcio ma, almeno in quell'occasione, incredibilmente efficace. Luis Suarez, infatti, aveva tirato proprio sotto la barriera dell'Inter, trovando però l'opposizione dello stesso Brozovic che, stendendosi per terra, ha deviato la palla in calcio d'angolo evitando la beffa. Una giocata che, evidentemente, l'Inter prova in allenamento, considerato che il croato si è ripetuto anche nella successiva partita contro la Lazio. Punizione di Danilo Cataldi e... mossa del coccodrillo. Questa volta meno utile rispetto a quanto accaduto al Camp Nou, considerando che il centrocampista della Lazio non ha scelto una traiettoria rasoterra. Ma gli avversari dell'Inter sono avvisati: inutile tentare di beffare la barriera, i nerazzurri si difendono anche con la mossa del coccodrillo di Marcelo Brozovic.