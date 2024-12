Prime parole da allenatore del Milan per il portoghese: "Abbiamo poco tempo, ma non voglio scuse. I giocatori devono imparare in fretta cosa serve a livello individuale e collettivo per essere una squadra forte". L'appello: "Dobbiamo essere all'altezza di un club di livello mondiale"

É arrivato, è stato ufficializzato, ha diretto subito un allenamento e ha già rilasciato le prime parole da allenatore del Milan. Giornata dinamica per Sergio Conceiçao, subito chiamato a preparare la cruciale trasferta in Arabia Saudita per la conquista della Supercoppa Italiana: "Sono orgoglioso di questa avventura. L'emozione è momentanea perché prima di tutto dobbiamo lavorare. Bisogna avere cuore caldo e testa fredda per vincere le partite. Rappresentiamo un grande club a livello mondiale, dobbiamo essere all'altezza. Non abbiamo tanto tempo, ma non deve essere una scusa. Devo lavorare al massimo perché i giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e collettivamente per essere una squadra forte in ogni partita. Non ci sono altre strade, il lavoro è tanto". Il concetto del lavoro viene ribadito spesso da Conceicao: "Dobbiamo avere forte mentalità. Con l'organizzazione che abbiamo e la qualità dei giocatori riusciremo a fare belle cose quest'anno. Le parole però sono tali e io dovrò dimostrare tutto con i fatti e i risultati. Dietro ci deve essere un grande lavoro da parte di tutti, giocatori e staff. Ai tifosi dico che siamo qui per lavorare ed essere all'altezza del grande club che è il Milan".