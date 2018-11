Trenta anni fa il regista Giuseppe Tornatore vinceva l’Oscar per il miglior film straniero con “Nuovo Cinema Paradiso”, un film rimasto nella memoria degli italiani per la sua delicatezza, per la sua malinconia e per le sue musiche firmate da Ennio Morricone. Il Maestro compie novanta anni ed è per questo che Milan-Juventus vuole essere un doppio omaggio a una delle scene più belle della storia del cinema italiano. Ci perdonerà il romanista Morricone se sulle note del suo capolavoro “Tema d’amore” abbiamo costruito il nostro piccolo Cinema Paradiso: e per farlo, ci siamo affidati allo sguardo commosso e divertito di Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Niente baci come la scena capolavoro finale del film, ma una serie di immagini, di ricordi, di gol, di vittorie e di sconfitte che hanno scandito negli anni la sfida tra Milan e Juventus. Sono carezze, oppure sobbalzi, o gioie immense o ancora delusioni in un crescendo che solo il fascino del calcio visto dagli occhi di due campioni può regalare. Provando per un attimo, senza pretese, a emozionare come fece Tornatore, come fa ancora oggi il novantenne Morricone colonna sonora di tanti film. Spesso, colonna sonora delle nostre vite. Come si dice in questi casi, buon ascolto e buona visione.