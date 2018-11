Le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Milan-Juventus: "Abbiamo tanti giocatori infortunati, ma ce la giocheremo a testa alta e daremo battaglia. Firmare per un pari? Non si può, vestire questa maglia di obbliga a dare tutto e sono contento di come la squadra sta lavorando". Higuain il grande ex: "Deve contenersi e se la deve godere al massimo, Cutrone e Calhanoglu possono farcela. La formazione? Deciderò dopo l'ultima seduta". Una battuta anche su Mourinho: "In carriera ho fatto molto peggio di quanto ha fatto lui, quindi non posso giudicarlo"