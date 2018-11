Ultimo sforzo prima della pausa di campionato. Dopo questo turno, spazio alle Nazionali e poi via senza soste fino a fine 2018. Gli impegni di Champions e Europa League potrebbero cambiare molti scenari di formazione ma nessuna delle Big vuole perdere terreno. C'è curiosità per il nuovo Empoli targato Iachini anche se il nuovo allenatore potrebbe mantenere l'assetto visto fino a questo momento. Ancelotti, come al solito, potrà ruotare molto soprattutto a centrocampo ma attenzione alle condizioni di Mertens che ha accusato un problema alla spalla.

Nel Genoa pronto al rientro Piatek, il Torino è senza Meitè mentre nel Sassuolo non sono escluse un paio di novità. L'eterno dubbio legato al partner di Immobile potrebbe trovare soluzione analizzando l'XI titolare in Europa League. Allegri ha recuperato Khedira e nel finale contro il Manchester United ha messo in campo Mandzukic. Se Mario dovesse avere un discreto minutaggio nelle gambe, sarà un serio candidato nel tridente anti-Milan.

Ecco quindi la situazione squadra per squadra con squalificati, infortunati e ballottaggi. Le news sono in costante aggiornamento grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport.

FROSINONE-FIORENTINA, venerdì ore 20:30

Frosinone, monitorato Ciano

Contro la Fiorentina va verso la conferma Beghetto dato che Molinaro non è ancora al 100%. Problemi invece per Ciano che prova a recuperare per tempo ma se dovesse farcela, non è escluso un impiego part time. Il problema al flessore potrebbe costringerlo a rinunciare alla sfida interna. Soddimo in pole per sostituirlo.

Fiorentina, soliti dubbi per Pioli

Attacco e centrocampo. Questi i due punti interrogativi di Stefano Pioli. La difesa sarà sempre la solita mentre in mezzo Edimilson è in leggero vantaggio nel ballottaggio che lo vede protagonista insieme a Gerson. Rebus in attacco: Pjaca potrebbe avere una chance da titolare ma non è detto che Mirallas (o Eysseric) siano fuori dai giochi. Questo perché Simeone continua a non essere incisivo. Possibile quindi una soluzione che non preveda il ‘Cholito’.

TORINO-PARMA, sabato ora 15

Torino, un solo cambio per Mazzarri?

Con Meitè fermato per squalifica, si libera un posto in mezzo al campo. Chance quindi per Soriano? Tutti gli indizi portano a lui. Difficile che Mazzarri viri su un 3-4-3 puro. In quest’ultimo caso occhio a Berenguer. In difesa va verso la conferma Djidji. Sulla sinistra Ola Aina favorito ma potrebbe esserci minutaggio anche per Ansaldi.

Parma, porte girevoli a centrocampo

Per un Barillà che torna c’è uno Stulac che prende posto in panca puniti (dal giudice sportivo). Il centrocampista centrale salta il Toro a causa del rosso rimediato settimana scorsa. Nessuna novità in difesa per D’Aversa. In mezzo resta nell’XI titolare Deiola (con Rigoni accentrato). Davanti c’è il ritorno di Inglese dal 1’.

SPAL-CAGLIARI, sabato ore 18

Spal, Everton Luiz squalificato

Semplici potrebbe riproporre Cionek titolare al posto di Bonifazi. Il ballottaggio tra i due però andrà avanti fino all’ultimo. In mezzo torna Schiattarella dalla squalifica e sarà lui, complice anche lo stop inflitto dal giudice sportivo a Everton Luiz, ad affiancare Valdifiori in mediana. Davanti Antenucci parte in pole su Paloschi che con tutta probabilità, sarà utilizzato a gara in corso.

Cagliari, Romagna cerca spazio

Con Klavan ancora ai box, Maran potrebbe cambiare la coppia di centrali con Romagna pronto a riprendersi una maglia da titolare. Pisacane è diffidato e non è escluso che sia lui a scivolare in panchina. In mezzo al campo potrebbe toccare a Cigarini mentre la coppia d’attacco Joao Pedro-Pavoletti, a meno di riposi forzati, è imprescindibile.

GENOA-NAPOLI, sabato ore 20:30

Genoa, dentro Piatek. Out Sandro

Contro il Napoli tornerà Criscito che ha scontato il turno di stop. Rispetto alla difesa vista contro l’Inter, scivolerà in panchina Guter. In mezzo Sandro non è disponibile per la gara contro Insigne e soci: possibile chance per Mazzitelli mentre in attacco Pandev lascerà il posto a Piatek che cercherà di trovare il primo gol sotto la gestione Juric.

Napoli, da valutare Mertens

A Genova dovrebbe tornare titolare Ospina. In difesa Malcuit va verso la conferma mentre in mezzo Maksimovic se la gioca con Albiol. A centrocampo duello Callejon-Fabian Ruiz mentre Diawara spera di sopravanzare Hamsik. In coppia con Insigne potrebbe esserci Milik dato che Dries Mertens ha accusato un problema alla spalla. Il belga però farà di tutto per esserci.

ATALANTA-INTER, domenica ore 12:30

Atalanta, Duvan ok. Toloi in forse

L’unico cambio rispetto alla formazione titolare vista contro il Bologna dovrebbe riguardare l’attacco: Barrow rischia seriamente il posto. Zapata ha finalmente trovato la prima rete in maglia nerazzurra e la prova del giovane gambiano contro il Bologna non è stata esaltante. In difesa occhio alle condizioni di Toloi che si è allenato a parte. Che provi a stringere i denti è scontato ma non è detto che possa essere recuperato a pieno.

Inter, Icardi torna. Conferma per Joao Mario?

Dopo il gran dispendio di energie contro il Barcellona, difficile che Spalletti non pensi a qualche cambio. D’Ambrosio si potrebbe rivedere in corsia sinistra mentre Miranda si scalda per sostituire (eventualmente) De Vrij. Punto di domanda su chi agirà dietro a Mauro Icardi che torna dopo aver riposato contro il Genoa: Nainggolan non è ancora al top e contro il Barca ha avuto un’ora di autonomia. Possibile che non parta dall’inizio: Joao Mario e Borja Valero si giocano una maglia da titolare.

CHIEVO-BOLOGNA, domenica ore 15

Chievo, Birsa in pole su Meggiorini

Ancora ricca la lista degli indisponibili in casa Chievo: tra gli altri ci sono Barba e Rigoni. Ventura può sempre adottare due diverse soluzioni: linea a 3 o a 4. Con Cesar in campo, De Paoli e Jaroszynski agirebbero come esterni di centrocampo. Possibile anche una nuova chance per Obi. Davanti Valter Birsa spera di ripendere posto nell’XI titolare ai danni di Meggiorini.

Bologna, esterni sinistri arruolabili

Con il ballottaggio in corso tra Krejci e Dijks, pare quasi scontato che Inzaghi torni con la difesa a 3. Tra i recuperati c’è anche Danilo che si gioca il posto con Gonzalez (difficile che possa spuntarla De Maio). A centrocampo qualche dubbio in più con Svanberg che è sempre un’opzione e con Orsolini che vorrebbe ancora essere titolare. Davanti il collaudato duo Palacio-Santander non si tocca.

EMPOLI-UDINESE, domenica ore 15

Empoli, Iachini cambierà poco

Dopo l’esonero di Andreazzoli, sulla panchina dell’Empoli tocca a Beppe Iachini che per ora non pare intenzionato a rivoluzionare l’XI dei toscani. Il 4-3-2-1 visto nelle ultime uscite potrebbe essere confermato con La Gumina ancora destinato alla panchina. Dietro a Caputo dovrebbe rientrare Zajc a far coppia con Krunic. In mediana ballottaggio Traorè-Capezzi.

Udinese, problema per Barak. Pronto Behrami

Buona parte dell’XI visto contro il Milan dovrebbe essere riproposto nella sfida contro l’Empoli. Tra assenza e squalifiche difficile che la linea a tre difensiva possa subire sconvolgimenti. Davanti De Paul e Lasagna saranno ancora titolari mentre in mezzo Barak non pare aver superato il problema fisico accusato settimana scorsa. In pole c’è quindi Behrami.

ROMA-SAMPDORIA, domenica ore 15

Roma, Fazio a riposo?

Settimana scorsa era toccato a Manolas. Contro la Sampdoria potrebbe essere il turno di Fazio. La gestione dei due centrali difensivi da parte di Eusebio Di Francesco continua ad essere molto meticolosa. Dopo l’impegno contro il CSKA non è escluso che ci siano altri giocatori da monitorare. Santon spera di tornare nell’XI titolare. Dietro a Dzeko favorito Pastore che però non sembra poter reggere tutti e 90 i minuti di gioco. Per De Rossi è più no che sì.

Sampdoria, Giampaolo perde Barreto

Niente ballottaggio a centrocampo in casa blucerchiata. La linea composta da Praet, Ekdal e Linetty non dovrebbe essere intaccata visto l’infortunio di Barreto. Qualche dubbio in più là davanti: Defrel, con tutta probabilità, dovrebbe tornare nell’XI titolare. Dietro alle punte c’è sempre ballottaggio con Ramirez che spera di poter sopravanzare Saponara.

SASSUOLO-LAZIO, domenica ore 18

Sassuolo, ancora in dubbio Babacar

De Zerbi deve solo monitorare il recupero di Babacar che ad oggi è ancora in forte dubbio. A parte Bourabia e Boga, il resto della rosa sta bene ed è a disposizione. Sensi e Locatelli cercano posto ma lo troverebbero solo in caso di 4-3-3. Se i neroverdi dovessero invece mettersi a 3 dietro, con Duncan ci sarebbe Magnanelli. Davanti da non scartare l’ipotesi Djuricic.

Lazio, Cataldi ancora perno di centrocampo

Con Lucas Leiva e Badelj ancora indisponibili, difficile che Inzaghi rinunci a Cataldi che nella vittoria contro la Spal è stato un fattore. Sulla destra dovrebbe tornare Marusic mentre sul giocatore da affiancare a Immobile è sempre lotta aperta con Correa che spera in una maglia da titolare. L’ex Siviglia, in campionato, è partito solo una volta dal 1’.

MILAN-JUVENTUS, domenica ore 20:30

Milan, Higuain ci proverà fino all’ulitmo

Inutile girarci intorno: il grande interrogativo di domenica sera riguarderà Gonzalo Higuain. Il problema alla schiena c’è e la sua presenza è in dubbio. Non convocato contro il Betis, il Pipita proverà ad esserci contro la Juventus. Anche in caso di recupero sarebbe un Gonzalo non certo al 100% ma a Gattuso basterebbe. In difesa spazio alla coppia Musacchio-Romagnoli. Ancora in forse il recupero di Bonaventura. A centrocampo ci saranno ancora Bakayoko e Kessiè.

Juventus, Super Mario pronto al rientro

Allegri contro lo United lo aveva mandato in campo nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Contro il Milan invece la scelta del tecnico bianconero potrebbe essere differete: Mario Mandzukic vuole riconquistare un posto nell’XI titolare. Al suo fianco CR7 e Dybala. In mezzo il recupero di Khedira dà alla Juventus una soluzione in più. Il tedesco è in pole su Bentancur. In difesa De Sciglio spera di esserci da ex ma al momento Cancelo-Alex Sandro pare essere la coppia di terzini più accreditata.