El Shaarawy sembra non riuscire a mostrare mai del tutto le sue qualità. Non è mai rientrato nei convocati di Mancini. E' un po' sottovalutato?

"Non conosco il perché della scelta di Mancini, non ci ho mai parlato. Non posso giudicare l’operato dei miei colleghi. Stephan ha fatto ottime prestazioni, non ha avuto continuità ma è cresciuto tanto. Sono contento del suo rendimento ma non si deve accontentare, da lui voglio sempre di più".