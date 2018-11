Risultato a sorpresa nel primo match del sabato della dodicesima giornata di Serie A. A Torino il Parma batte i granata di Mazzarri agganciandoli in classifica. Due squadre che hanno un rapporto strano col fattore campo: le tre sconfitte in questo campionato del Torino sono arrivate tutte in casa. D'altra parte, il Parma ha conquistato più punti in trasferta (9) che in casa (8) in questo campionato. In comune, granata e gialloblù hanno i 17 punti in classifica. Che fanno sorridere gli emiliani, per la reazione avuta dopo gli ultimi risultati, ma che amareggiano i granata. Mazzarri era reduce dalla bella vittoria con la Samp ma non ha riscontrato la continuità sperata. Sotto la pioggia di Torino il giocatore più incisivo è stato Gervinho, autore del gol che ha sbloccato ia partita e bravo ad azionare Gagliolo in occasione dell'assist per il raddoppio firmato Inglese. Inutile la rete di Baselli, Toro ko, esulta il Parma.