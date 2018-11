La serata di Bellanova

Il difensore, diciotto anni compiuti a maggio (è un classe 2000) è stato inserito da Gattuso nella lista dei convocati per la sfida contro la Juve. In distinta, il suo nome compare dopo quelli di Reina, Antonio Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Bertolacci, Montolivo, Simic, Cutrone, Halilovic e Laxalt. Raoul Bellanova occupa l'ultima casella, con il numero 95. Si vede che è un debuttante: al posto del numero di tessera, in distinta è indicato il passaporto. Sotto il suo nome, la firma del capitano, Alessio Romagnoli.

Le scuse sui social

Bellanova, dopo aver perso atto della gaffe, ha voluto scusarsi, attraverso il proprio profilo Instagram: "Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito sui social in queste ore. Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social. Ho fatto l'unico errore, di cui mi pento, di aver condiviso la foto con alcuni amici, senza averla prima controllata".