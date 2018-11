Ancora una volta è stato decisivo con la maglia della Juventus, adesso per Cristiano Ronaldo un po’ di meritato relax. Dopo aver siglato il gol del definitivo 2-0 per la squadra bianconera nell’ultima gara di campionato contro il Milan, il campione portoghese ha deciso di partire alla volta di Londra per godersi qualche momento di tranquillità insieme ai suoi cari. In archivio i festeggiamenti con i compagni di squadra negli spogliatoi di San Siro, complice la sosta per gli impegni delle Nazionali (CR7 non sarà impiegato dal Portogallo) il cinque volte Pallone d’Oro ha immediatamente preso un aereo per la capitale inglese. Insieme al figlio Cristiano Jr. e alla fidanzata Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo nella notte ha raggiunto il lussuosissimo Hotel Bulgari di Knightsbridge. L’attaccante della Juventus non si è fatto mancare alcun tipo di comfort: nella super suite scelta – dal valore di 9 mila sterline a notte, oltre 10 mila euro – sono infatti presenti due bagni in marmo, oltre a finestre insonorizzate e a un soggiorno in stile italiano, corredato da mini-frigo e caminetto. Nella struttura a cinque stelle, all’interno della quale è presente anche un parcheggio da 'sole' 50 sterline all’ora, sono ammessi anche gli animali. A fare compagnia a CR7, al figlio e a Georgina, però, non sembrerebbe esserci il nuovo arrivo della famiglia, il gatto da 2 mila euro le cui immagini hanno fatto il giro dei social.