Domenico Di Carlo e il Chievo, la storia può ricominciare. Sarà lui il nuovo allenatore del club gialloblù, che ha dovuto fronteggiare le dimissioni a sorpresa di Gian Piero Ventura dopo il pareggio dell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Dopo le valutazioni delle ultime ore, il presidente Campedelli ha scelto di affidare la panchina proprio a Di Carlo, che già in passato era stato al Chievo e aveva condotto la squadra ad una salvezza in una situazione parecchio complicata. Accordo trovato sulla base di un contratto di 6 mesi, con un importante premio in caso di salvezza: adesso, dunque, toccherà di nuovo a Di Carlo tentare l’impresa e provare a condurre in salvo la società gialloblù, attualmente ferma all’ultimo posto in classifica a quota 0 punti.