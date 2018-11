La sconfitta subita a San Siro contro la Juventus e le due giornate di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, non sono le uniche due notizie negative in casa Milan in questo momento. Gattuso continua a essere costretto a fare la conta degli indisponibili, anche contro i bianconeri la squadra rossonera era decimata dagli infortuni. Ormai da quattro giornate è fuori anche Jack Bonaventura, ancora fermo a causa di un'infiammazione al ginocchio. Fino a questo momento, però, il recupero del centrocampista rossonero non è stato soddisfacente. Si sta quindi pensando addirittura a un intervento chirurgico, per permettere a Bonaventura di superare questo fastidio che gli sta creando non pochi problemi. Dopo aver saltato quattro gare di campionato e una di Europa League contro il Betis, il centrocampista rossonero dovrà quindi aspettare ancora un po' prima di rientrare in campo. Con il rischio di un'operazione che si fa sempre più concreto.