Cosa era successo in Milan-Juventus

L'episodio incriminato è arrivato nel finale della partita di San Siro, nella quale un Higuain abbastanza teso aveva già fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare il pareggio alla squadra di Gattuso. Subito dopo un contrasto con Benatia, l'arbitro Mazzoleni fischia il fallo all'argentino (che nel post avrebbe poi dichiarato di essere convinto di aver subito e non commesso l'irregolarità) e mostra al Pipita il cartellino giallo. A quel punto, considerato anche lo stato d'animo del giocatore che si ritrovava per la prima volta contro i suoi ex compagni dai quali in estate era stato costretto a separarsi controvoglia (come ammesso dallo stesso attaccante), Higuain si avvicina al direttore di gara e inizia a protestare veementemente ripetendo per due volte la stessa frase ("Ammonisci sempre me") interpretata da Mazzoleni come un'aggressione verbale. Ecco allora il rosso e, a quel punto sì, la reazione isterica del Pipita che prima viene consolato da alcuni suoi ex compagni della Juventus (oltre a Ronaldo) e viene trattenuto a stento da Romagnoli.