"Augurate anche voi Buon Compleanno a Paulo! Come? Postando le vostre Dybala Mask". Tutto è partito da questo tweet della Juventus, che ha invitato il popolo bianconero a fare gli auguri al proprio numero 10 postando una foto con la famosa esultanza dell'argentino. Ed ecco che in un attimo, lo straordinario mondo dei social, si è trasformato in una raccolta di foto con dei volti con un pollice sull'occhio sinistro e l'indice sull'occhio destro. Risultato? La Dybala Mask, appunto. Dai tifosi bianconeri ai vecchi e nuovi compagni di squadra. Ma c'è stato anche l'augurio di una leggenda del calcio bianconero, Alex Del Piero. Uno che la numero 10 della Juventus l'ha portata per anni con grande orgoglio, vincendo praticamente tutto. Anche per lui Dybala Mask e... "Tanti auguri Paulo". Un augurio che certamente avrà fatto piacere a 'La Joya', che ha subito risposto: "Nati sotto lo stesso segno. Grazie campione!".