E' un Milan senza limiti?

Non so, è passato un anno ed è cambiato tutto. Vedo dei miglioramenti in tanti giocatori, dobbiamo continuare su questa strada, lavorare con voglia di crescere e migliorarsi. Tutto si racchiude nel senso di appartenenza. In questi mesi l'ho notato in tanti giocatori, voglio vedere questo veleno e questa voglia, non lasciando nulla al caso. Dobbiamo lavorare con serietà. Quando c'è tranquillità può succedere di tutto, ho visto un aria diversa ultimamente. Ho visto occhi diversi, e per noi è importante. Avere tanti infortuni ci ha ricompattato.