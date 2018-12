"Allenare l'Inter? Ho un contratto con l'Atletico Madrid ancora per un anno, ma ho affrontato più volte l’argomento e non c’è più niente da dire, succederà sicuramente". Il grande ex Diego Simeone torna a parlare di una possibilità che i tifosi nerazzurri sognano da tempo: vederlo tornare a Milano, stavolta seduto in panchina. Lo fa a Radio Anch'io sport nel corso di un'intervista in cui ha toccato diversi temi. Non è mancato un pensiero anche all'altra squadra italiana in cui ha giocato: la Lazio: "I biancocelesti hanno fatto una grande stagione l’anno scorso e mi auguro sempre il meglio per loro". L'Italia è sempre nel suo cuore, anche per il figlio Giovanni, che ha segnato domenica contro il Sassuolo: "Sono contento per lui, ma non è semplice. Lo sarà quando continuerà a crescere come giocatore. Non parlo da padre ma al di là di questo mi piace il suo modo di giocare, è un uomo squadra; vive per il gol ed è quello che deve fare un centravanti".

La stagione in Liga

"Personalmente - ha aggiunto - mi auguro di avere sempre la stessa energia e voglia di continuare su questo cammino, spero di poter mantenere i ritmi degli ultimi 12-13 anni. Questo è un anno importante per noi, sono soddisfatto della nostra performance in Champions e nella Liga". Da seconda nel girone, la sua squadra rischia di trovare un'altra italiana nel sorteggio di Nyon: la Juventus: "In Champions, tutte le squadre sono forti, all’Atletico siamo tranquilli nell’attesa di scoprire chi ci toccherà. Con l’arrivo alla Juve, Cristiano Ronaldo ha sicuramente gli dato una marcia in più. Tutti si aspettano una grandissima stagione dai bianconeri".