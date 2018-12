Serie A, le probabili formazioni della 17^ giornata

Un ritorno al passato. La 17ma giornata di campionato vedrà impegnate tutte le squadre di Serie A nello stesso giorno. Una manna dal cielo per i vari fantallenatori che potranno quindi tenere d’occhio convocati, ballottaggi e infortunati. Venerdì ci saranno tutte le conferenze stampa e si avranno molte più indicazioni sulle varie formazioni titolari. La speranza è che siano direttamente gli allenatori a fare il punto su chi sarà a disposizione e chi no.

Inizia un periodo fatto di molte partite e non tantissimi allenamenti a disposizione. Si gioca sabato, poi il 26 dicembre e infine ci sarà un’altra giornata prima della fine dell’anno. Le rotazioni saranno necessarie: resta da capire se quelli di questa giornata saranno già ragionamenti in ottica futura. Inter e Napoli staranno già pensando alla gara del Boxing Day che le vedrà una di fronte all’altra? Questi e altri quesiti devono essere risolti. Passando alla stretta attualità ci sono importanti notizie dai campi: la Roma potrebbe ritrovare Edin Dzeko mentre la Lazio pensa ad un cambio di sistema di gioco. Gattuso è in piena emergenza a centrocampo e potrebbe tornare alle tre punte. Allegri farà riposare più in là Cristiano Ronaldo mentre Spalletti è pronto a rilanciare Nainggolan.

Come di consueto, ecco la situazione squadra per squadra. Le news sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport.

LAZIO-CAGLIARI, sabato ore 12:30

Lazio, provata la difesa a 4

Berisha e Marusic si sono allenati regolarmente. Il problema è e resta Lucas Leiva. Il brasiliano non è ancora pienamente recuperato ma si aspetterà fino all’ultimo per capire se convocarlo o no.. La vittoria manca da un bel po’ e Inzaghi sta pensando a un profondo cambiamento: in allenamento è stata provata infatti la difesa a 4 con Marusic e Lulic bassi. Nel 4-3-2-1 potrebbero coesistere Correa e Luis Alberto. Alle loro spalle ci sarebbe il trio Parolo-Badelj-Milinkovic.

Cagliari, ancora una giornata per Srna e Ceppitelli

Pavoletti non ha ancora recuperato. La sua situazione è in costante monitoraggio. Lo staff medico, anche per evitare una nuova ricaduta, difficilmente darà il via libera per la sua convocazione. In difesa Srna e Ceppitelli devono ancora scontare una giornata di squalifica. Lavoro personalizzato per Klavan e Ionita. In attacco quindi possibile nuova chance per Cerri. La scelta del terzino destro potrebbe avere un ‘effetto domino’ su centrocampo e attacco. Dovesse toccare a Faragò, Barella agirebbe da interno con Joao Pedro trequartista. Altrimenti potremmo vedere la stessa formazione che ha perso nel finale contro il Napoli.

EMPOLI-SAMPDORIA, sabato ore 15

Empoli, Iachini e quell’assenza pesante

Contro la Sampdoria mancherà Krunic causa squalifica. E’ un’assenza importante dato che il bosniaco aveva fatto davvero bene nelle ultime uscite tra gol, assist e occasioni create per i compagni. Anche Bennacer potrebbe essere indisponibile. Capezzi e Acquah manterrebbero il solito assetto con il 3-5-2 mentre l’inserimento di Zajc riproporrebbe il trequartista alle spalle di Caputo e La Gumina. Da monitorare Pasqual.

Sampdoria, XI titolare verso la conferma

Giampaolo ha fuori solo Bereszynski. A destra quindi ci sarà ancora Sala. In difesa Tonelli e Colley si giocano una maglia da titolare mentre in attacco Caprari è ancora in vantaggio su Defrel. Meno incerto il ruolo di trequartista con Ramirez che, salvo sorprese, manterrà il posto. Probabile quindi che la Sampdoria si presenti al ‘Castellani’ con lo stesso XI titolare visto nella sfida vinta contro il Parma.

GENOA-ATALANTA, sabato ore 15

Genoa, Veloso cerca spazio

Prandelli recupera Criscito dopo la squalifica. Zukanovic quindi torna in panchina. Il resto della formazione poggia sul dubbio Veloso. Il centrocampista potrebbe rientrare nella formazione titolare al posto di Sandro. Quest’ultimo però resta in vantaggio ma con tante partite concentrate in pochi giorni sicuramente qualche rotazione ci sarà da oggi a fine anno.

Atalanta, Palomino in gruppo

Buone notizie per Gasperini: Palomino, uscito lunedì nella gara contro la Lazio, si è allenato con la squadra ed è quindi recuperato e a disposizione del mister. Contro il Genoa centrocampo e attacco dovrebbero essere gli stessi visti lunedì contro la Lazio. Restano varie opzioni in difesa. Difficile smuovere Toloi. Gli altri due posti sono ancora aperti: con un Palomino pienamente recuperato difficile che Djimsiti possa insidiarlo. Masiello invece prova a spodestare Mancini. I due sono in vivo ballottaggio.

MILAN-FIORENTINA, sabato ore 15

Milan, emergenza in mezzo. Gattuso ripensa al 4-3-3

Con Kessiè e Bakaoyoko squalificati aumentano non poco i problemi di formazione. José Mauri si candida per un posto da titolare ma la vera novità potrebbe essere il ritorno al 4-3-3 con Higuain, Suso e Castillejo là davanti. Il grande escluso quindi sarà Cutrone. Calhanoglu invece non dovrebbe perdere il posto ma verrà arretrato a centrocampo dove agiranno anche Mauri e Bertolacci. In difesa si rinnova la coppia Romagnoli-Zapata. L'alternativa al 4-3-3 è tornare invece con la difesa a tre.

Fiorentina, tris di rientri

Pioli torna ad avere a disposizione Veretout, Milenkovic ed Edimilson Fernandes. I primi due torneranno nell’XI titolare con la difesa viola che tornerà ad essere quella di sempre. A centrocampo però Gerson dovrebbe conservare il posto con Edimilson pronto a subentrare in caso di necessità. Davanti pare scontata la conferma di Mirallas con Simeone e Chiesa a completare il tridente.

NAPOLI-SPAL, sabato ore 15

Napoli, occhio ai diffidati

Dopo il turnover con il Cagliari, c’è più di un dubbio sulla coppia d’attacco. Insigne e Koulibaly sono diffidati e nella prossima giornata c’è l’Inter. Difficile però che Ancelotti si privi di entrambi: Insigne al momento è favorito su Mertens per affiancare Milik in attacco. In porta spazio a Meret che si è allenato bene e non ha accusato più fastidi alla spalla. Grossi dubbi a centrocampo: Callejon è pronto sulla destra mentre sull’altro versante c’è un triplo ballottaggio con Ruiz, Verdi e Zielinski che si giocano la titolarità. In mezzo c’è Rog in pole position.

Spal, Cionek spera. Missiroli stringe i denti

Impegno decisamente complicato per la Spal di Semplici che ha qualche problema a centrocampo: Lazzari e Missiroli, per problematiche differenti, devono ancora recuperare pienamente lo stato di forma. L'esterno è reduce dall'influenza mentre l'ex Sassuolo ha ancora i postumi di un botta rimediata nell'ultima gara. In pre allarme c'è Valoti ma Missioli punta ad essere nell'XI titolare. In difesa potrebbe rivedersi Cionek.

SASSUOLO-TORINO, sabato ore 15

Sassuolo, qualche problema per Duncan

Contro il Torino De Zerbi potrebbe decidere per la difesa a tre con Magnani centrale e Lirola e Rogerio sulle corsie esterne di centrocampo. Non avendo molte soluzioni in attacco (Boateng ancora fuori e Djuricic squalificato), difficile che Di Francesco possa giocare largo in mediana. Duncan invece è ancora alle prese con un problema che lo ha costretto a lavorare a parte. Di sicuro farà di tutto per esserci. Davanti sempre Babacar come terminale di riferimento.

Torino, Iago recupera ma Sirigu è in forse

Iago Falque è tornato ad allenarsi con i compagni e tutto fa pensare che sarà pienamente recuperato per la sfida di Reggio Emilia. Mazzarri dovrebbe quindi riproporlo nell’XI titolare con Zaza che scivolerebbe in panchina. Chi preoccupa è Sirigu che è sotto osservazione e svolge solo terapie personalizzate. Probabile titolarità quindi per Ichazo.

UDINESE-FROSINONE, sabato ore 15

Udinese, Pussetto e Lasagna in rampa di lancio

Nicola è sempre alle prese con la questione Barak. Il giocatore è andato in panchina contro l’Inter e vorrebbe poter avere una chance con il nuovo allenatore visto che, dopo l’addio di Velazquez, non è mai stato utilizzato anche a causa di continui problemi fisici. Difficile che Nicola ricorra a lui in una sfida delicata come quella contro il Frosinone. Con un atteggiamento molto offensivo, i bianconeri potrebbero scegliere di schierarsi con Lasagna e Pussetto là davanti e un De Paul in mediana. Dovesse essere così il sacrificato sarebbe Behrami.

Frosinone, nuovo tecnico e nuove incognite?

Con l’arrivo di Baroni sulla panchina del Frosinone si aprono varie soluzioni tattiche. Come spesso è accaduto quest’anno per i neo arrivati, difficilmente ci sarà una rivoluzione sostanziale nel sistema di gioco. Si dovrebbe continuare a vedere quindi un Frosinone con la difesa a tre. Campbell non sta attraversando un momento di forma idilliaco: non è escluso che si decida di optare per un 3-4-2-1 con Ciofani unica punta e il duo Cassata-Ciano alle sue spalle.

CHIEVO-INTER, sabato ore 18

Chievo, c’è da trovare il sostituto di Radovanovic

Di Carlo spera di recuperare uno tra Obi e Cacciatore. L’ex interista non è ancora al 100% mentre il difensore ha accusato un problema al polpaccio. In mezzo Radovanovic è squalificato ed è proprio a centrocampo che si dovrà trovare una soluzione percorribile. Con Hetemaj e Giaccherini possibile l’utilizzo di Rigoni mentre in attacco Birsa potrebbe partire di nuovo dalla panchina con un Chiavo che potrebbe mettersi con il 4-4-2. In difesa rientra Depaoli sulla destra.

Inter, Spalletti rilancia il Ninja

Con Asamoah squalificato, le corsie esterne di difesa saranno presidiate da Vrsaljko e D’Ambrosio con quest’ultimo spostato sulla sinistra e favorito su Dalbert. In mezzo Miranda non è al meglio. Molto probabile quindi che contro il Chievo ci saranno De Vrij e Skriniar. Capitolo Nainggolan: Spalletti vorrebbe testarlo dall'inizio. Ovviamente non avrebbe i 90' nelle gambe ma l'allenatore nerazzurro punta a capire se contro il Napoli sarà un'arma da sfruttare fin da subito o no. Probabile quindi che si torni al 4-2-3-1 con Perisic chiamato al riscatto.

PARMA-BOLOGNA, sabato ore 18

Parma, ottimismo per Gervinho

Si è allenato parzialmente col gruppo. Il dolore sembra sparito e potrebbe tornare già contro il Bologna. Resta da capire se Gervinho sarà nell’XI titolare oppure se partirà dalla panchina. In attacco di sicuro c’è solo Inglese visto che Biabiany è in ballottaggio. In mezzo confermato Scozzarella. Anche Rigoni punta a restare nella formazione di partenza

Bologna, idea Destro?

Pippo Inzaghi ci sta pensando: Mattia Destro titolare nel Derby? Non è un'ipotesi da scartare completamente. A lasciargli spazio sarebbe Santander, reduce da un periodo abbastanza opaco. Arruolabile Dijks che ha smaltito l’influenza. Pulgar è ancora ai box, spazio quindi a Nagy che al suo fianco potrebbe avere ancora Svanberg con Orsolini pronto a subentrare dalla panchina

JUVENTUS-ROMA, sabato ore 20:45

Juventus, Bernardeschi o Douglas Costa?

Contro la Roma rientra dalla squalifica Bentancur che si candida a una maglia da titolare. Emre Can però è pronto a dare battaglia e il rientro di Khedira mischia ancora di più le carte. In porta spazio a Szczesny mentre in difesa pronti Chiellini e Bonucci. Bernardeschi e Douglas Costa sperano in un ritorno nell’XI titolare: Cristiano Ronaldo e Mandzukic sono inamovibili. CR7 riposerà ma non questa volta. Con Dybala titolare la porta è chiusa ma se la ‘Joya’ dovesse partire dalla panchina, ecco che prenderebbe vita il ballottaggio tra Douglas Costa e Bernardeschi con il primo in leggero vantaggio.

Roma, Dzeko spinge e potrebbe tornare

Solo due reti in campionato per Edin Dzeko che punta a tornare contro la Juventus. Le sensazioni però non sono totalmente positive. Da quando si è fatto male al flessore, l’attaccante non ha mai svolto un allenamento completo. Di Francesco lo porterà a Torino, al pari di De Rossi, con il dubbio titolare o panchinaro. Se Dzeko non fosse ella formazione titolare, la prima soluzione in attacco pare essere quella di riproporre Schick. L’alternativa è rappresentata da Zaniolo con Kluivert e un Florenzi ai suoi lati.